مسئول حكومى: دعم البوتاجاز فى الصيف يتجاوز 110 ملايين جنيه يومياً

أكد مسئول حكومى بقطاع البترول أن دعم البوتاجاز يتجاوز 110 ملايين جنيه يوميًا خلال شهور الصيف الحالى.

وقال المسئول – فى تصريحات خاصة لـ«المال»- إن معدلات ضخ البوتاجاز فى الموسم الصيفى الحالى تبلغ نحو 900 ألف أسطوانة يوميًا، مقارنة بالموسم الشتوى الذى تتجاوز فيه الإمدادات المليون أسطوانة، نظرًا لارتفاع الاستهلاك خلاله.

وأشار المسئول إلى أن قفزات الوقود والمشتقات عالميًا أثرت على تكلفة توفير البوتاجاز محليًا بالارتفاع، ما أدى إلى زيادة مخصصات الدعم خلال العام الحالى.

كان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد أكد فى تصريحات له منذ يومين، أن سعر أنبوبة البوتاجاز مرتبط بأسعار الوقود، إذ كانت بنحو 65 جنيهًا في الوقت الذي كانت تكلف الدولة 150 جنيهًا، وبعد زيادات أسعار الوقود أصبحت تكلف الدولة 200 جنيه، وكل ما زاد على سعرها 10 جنيهات فقط إلى 75 جنيهًا.

وأضاف أن الدولة خصصت العام الماضي لدعم المنتجات البترولية حوالي 18 مليار جنيه، ولكن هذا العام وضعت 30 مليارًا؛ لتغطية جزء من تكلفة أنبوبة البوتاجاز.

واستبعد المسئول زيادة سعر أسطوانة البوتاجاز على المدى القصير، خاصة عقب تطبيق الحكومة زيادات جديدة من أيام، شملت مختلف المشتقات البترولية «البنزين بأنواعه والسولار والمازوت».

وكانت الحكومة قد رفعت أسعار البنزين بأنواعه الثلاثة والسولار بين 50 قرشًا وجنيه للتر الواحد، اعتبارًا من الأربعاء الماضى.

وبحسب بيان صدر عن وزارة البترول، قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر يونيو الماضي، التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلية، وذلك للربع يوليو/ سبتمبر 2022.

وتم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة والسولار والكيروسين، لتصبح كالآتي: 8 جنيهات للتر البنزين 80 بزيادة 50 قرشًا، و9.25 جنيه للتر البنزين 92 بزيادة 50 قرشًا، و10.75 جنيه للتر البنزين 95 بزيادة جنيه .

وتم تحديد سعر لتر السولار بواقع 7.25 جنيه بزيادة 50 قرشًا، ورفع سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات، بواقع 400 جنيه، ليصل سعر الطن إلى 5000 جنيه، كما تم تثبيت أسعار المازوت المورد للصناعات الغذائية والكهرباء.

ولفت المسئول إلى أنه تتم مراجعة ودراسة أسعار أسطوانة البوتاجاز بشكل دورى، مضيفًا أن ارتفاع تكلفة أسطوانة البوتاجاز يحتم إعادة النظر فى سعر بيعها محليًا.

لا تحريك لسعر الأنبوبة على المدى القصير.. ولكن وارد زيادتها قبل ختام العام الحالى

واستبعد المسئول تحريك سعر أسطوانة البوتاجاز على المدى القصير، لكنه قال إنه من الوارد زيادتها الفترة القادمة قبل 2022.