مسئول حكومى: خطة طموحة لزيادة قيمة صادرات مصر من الغاز العام المقبل

أكد مسئول حكومى أنه جار العمل حاليًا على تنفيذ خطة طموحة لزيادة قيمة صادرات مصر من الغاز الطبيعى خلال العام المقبل، موضحًا أن الحكومة بدأت خطوات جادة فى هذا الشأن عبر توفير أكبر كميات ممكنة من الغاز الطبيعى فضلًا عن نمو إنتاجه محليًا للتوسع فى تصديره.

وشدد المسئول على أن هناك مساع مكثفة لزيادة إنتاج الغاز الطبيعى وتحقيق مستهدفات ارتفاع قيمة صادرات مصر من الغاز الطبيعى بنسبة تتراوح من 30 إلى %50.

كان وزير البترول، طارق الملا، قال فى تصريحات له مؤخرًا إن مصر تستهدف تصدير ما قيمته 8.5 – 10 مليارات دولار من الغاز فى السنة المالية الحالية 2022 – 2023، مقابل 6.5 مليار فى السنة المالية السابقة، موضحا أنه تم البدء فى ترشيد استهلاك الكهرباء لزيادة كميات الغاز الموجه للتصدير.

وقال المسئول لـ”المال” إن الشركات الأجنبية المستثمرة بمشروعات الإنتاج والتنمية تضخ استثمارات جديدة حاليًا بعد فترة عانت فيها من البطء والتراجع فى حجم استثماراتها بسبب جائحة كورونا.

وأكد أن حجم إنتاج مصر من الغاز الطبيعى يشهد طفرة حاليًا، ما سينعكس على حجم الصادرات بالارتفاع خلال العام المقبل.

وقال إن تراجع درجات الحرارة خلال الموسم الشتوى سيوفر كميات كبيرة من الغاز الطبيعى المورد لمحطات الكهرباء، وسيتم توجيهه للتصدير.

ووفقًا لتقرير حديث صادر عن المركز الإعلامى لمجلس الوزراء فقد سجل معدل نمو قطاع الغاز 4 % بشكل مبدئى خلال العام المالى 2021 – 2022، مقابل تراجع بمعدل %11 عام 2015 – 2016.

وأوضح أن الزيادة فى كمية صادرات الغاز الطبيعى والمسال بلغت نحو 4 أضعاف، إذ سجلت 7.2 مليون طن عام 2021-2022، مقابل 1.9 ملايين عام 2013 – 2014.

وقال المسئول إن متوسط الإنتاج اليومى من الغاز الطبيعى يدور من .6.6 و6.7 مليار قدم مكعب يوميًا.

وأوضح تقرير “الوزراء” ارتفاع إنتاج الغاز الطبيعى فى مصر بنسبة %66.3 ليسجل 69.2 مليار متر مكعبة عام 2021 – 2022، مقابل 41.6 مليار متر مكعبة 2015 – 2016.

وأكد أن تلك الطفرات غير المسبوقة جاءت بعدما احتلت مصر المركز الـ19 عالمياً فى إنتاج الغاز الطبيعى عام 2015 وفقًا لشركة “بريتش بتروليم.

وجاء فى التقرير أن مصر حققت الاكتفاء الذاتى للبلاد من الغاز الطبيعى، واستأنفت التصدير فى سبتمبر 2018، بينما احتلت المركز الـ13 عالمياً فى إنتاج الغاز الطبيعى، والمركز الثانى إفريقيًا عام 2021.

وأشار التقرير إلى ما أورده الاتحاد الدولى للغاز بأن مصر تشهد ثانى أعلى زيادة فى حجم صادرات الغاز المسال على مستوى العالم بمقدار 5.2 مليون طن خلال 2021 مقارنة بعام 2020، فيما زادت بنحو 5 أضعاف فى عام واحد فقط لتحقق أعلى نسبة زيادة فى صادرات الغاز المسال على مستوى العالم فى 2021.