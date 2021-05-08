مسئول حكومى: إقبال مرتقب من الشركات العالمية على أحدث المزايدات البترولية

توقع مسئول حكومى رفيع المستوى فى قطاع البترول ارتفاع حجم الإقبال على المزايدة الأخيرة التى طرحتها وزارة البترول فى فبراير الماضى، للتنقيب عن الخام والغاز الطبيعى فى 24 منطقة بخليج السويس والصحراء الغربية والبحر المتوسط.

الصحراء الغربية تستحوذ على غالبية المناطق المطروحة.. ومد توقيت الإغلاق ممكن

وقال إن الصحراء الغربية تستحوذ على غالبية المناطق المطروحة يليها البحر المتوسط ثم خليج السويس.

جدير بالذكر أنه تم طرح تلك المزايدة ولأول مرة عبر بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج ،وهى أول منصة رقمية توفر البيانات الجيولوجية لأنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج فى مصر، وذلك فى إطار برنامج جذب الاستثمارات، ضمن مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول.

وقال المسئول إن ارتفاع حجم الإقبال على عضوية البوابة من كبرى شركات البترول العالمية يعطى مؤشر ثقة إيجابى فى رغبتهم بالتوسع استثماريا فى مجال البحث والتنقيب عن الخام والغاز الطبيعى فى مصر.

وقد قامت العديد من الشركات العالمية بالتوقيع على اتفاقيات عضوية بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج ،ومن أبرزهم “إيني” الإيطالية، و”أباتشي” الأمريكية، وفنترشال ديا الألمانية، و”IBR” ودراجون أويل ودانا بتروليم ونبتون وغيرهم.

ولفت المسئول إلى أن بدء تعافى وارتفاع أسعار الخام العالمية منذ مطلع العام الجارى سيحفز الشركات على التوسع استثماريا عبر التنافس لاقتناص امتيازات بالمزايدة الجديدة.

وقال إن الاستثمارات البترولية فى مجال البحث والتنقيب والاستكشاف والإنتاج تأثرت فى العالم أجمع خلال الفترة الماضية بسبب جائحة كورونا وما تبعها من انهيار وتدهور حاد فى أسعار البترول العالمى.

وأضاف أنه رغم ذلك حرصت الشركات حينها على البقاء والاستمرار فى برامجها الإنتاجية وفق المتفق عليه.

ومع بدء ارتفاع الأسعار والتعافى مجددا ستسعى الشركات إلى التوسع وضخ المزيد من الاستثمارات واقتناص امتيازات بترولية جديدة، وفقا للمسئول.

وقال إن البوابة الإلكترونية الجديدة ،التى تم تدشينها بالتعاون مع شركة “شلمبرجير” العالمية توفر قاعدة بيانات متكاملة عن كافة المناطق المطروحة فى المزايدة.

وأعلنت البترول إغلاق باب التقدم بعروض المزايدة الأخيرة خلال شهر أغسطس المقبل.

ولفت المسئول إلى أن الشركات تقوم حاليا بشراء حزم المعلومات والبيانات الأساسية الخاصة بالمناطق المطروحة للاطلاع عليها ودراستها وتحديد مستهدفاتهم منها، والاطلاع على إجراءات وشروط وبنود الاشتراك فى المزايدة من خلال البوابة الإلكترونية، تمهيدا للتقدم بالعروض النهائية فى أغسطس المقبل.

وعن إمكانية مد توقيت تسلم العروض لما بعد أغسطس المقبل، قال المسئول “ ذلك الأمر سابق لأوانه ولكنه وارد،وتم تنفيذه فى مزايدات سابقة تم طرحها فى قطاع البترول والتعدين” .

وأكد أن هذا الإجراء يتم لمنح الشركات فترة أكبر لدراسة المناطق المطروحة مما ينعكس على زيادة عدد المتقدمين، وذلك يتم بناء على رغبة القطاع ورؤيته.

وثمن وزير البترول طارق الملا فى تصريحات خلال فبراير الماضى مجهودات العاملين فى مشروع البوابة لنجاحهم فى إنجاز المشروع بعد مرور 12 شهرا من توقيع مذكرة التفاهم بين هيئة البترول وشركة “شلمبرجير” لإنشاء البوابة، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر “إيجبس 2020”.

وأشار إلى أن مشروع البوابة يعد أول منصة إلكترونية من نوعها فى مصر وعلامة فارقة فى مجهودات التحول الرقمى وخطوة مهمة تتخذها مصر للوصول لمستوى عالمى فى مجال البحث والاستكشاف عن البترول والغاز.

وقال أوليفييه لو بوش، رئيس شركة شلمبرجير العالمية، إن البوابة ستطلق كافة إمكانات قطاع البترول وسيكون لها تأثير سريع على مجال البحث والاستكشاف، وإنها تعتبر معيارا أساسيا لصناعة البترول والغاز فى مصر لتحسين الأداء وإعطاء أفضلية فى ظل منافسة عالمية قوية ولتحقيق أهداف الاستدامة للأجيال القادمة.

وأضاف أن شركة شلمبرجير تفخر بشراكتها القوية والممتدة مع قطاع البترول المصرى، مؤكدا أن البوابة مثال قوى لهذه الشراكة الناجحة ونتاج لمنظومة التنمية المستدامة التى تنتهجها مصر فى كافة الأنشطة والمجالات.