اقتصاد وأسواق

مسئول بوزارة الزراعة: أخبار سارة ستعلن قريبا لمزارعى القمح

خلال اجتماع اللجنة اليوم
ياسمين فواز 8:52 م, الأثنين, 28 فبراير 22 8:52 م, الأثنين, 28 فبراير 22

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلن الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة، خلال اجتماع لجنة الزراعة في مجلس الشيوخ ، عن قيام الوزارة حاليا بدراسة إجراءات توريد محصول القمح في الموسم الحالي، وأنه سيكون هناك أخبار سارة للمزارعين، سيتم الإعلان عنها قريبا.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ ، مساء اليوم الإثنين، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى رئيس اللجنة، لمناقشة ملف الزراعات التعاقدية، بحضور الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة، والدكتورة هدى رجب مدير مركز الزراعات التعاقدية والمهندس أحمد عبد الوهاب رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية للزيوت والصابون.

ورفض الشناوى، الإفصاح عن تلك الأخبار إلى أن يتم الانتهاء من دراسة إجراءات التوريد، والاعلان عنها من جانب وزير الزراعة، مشيرا الى أنها تأتى ضمن خطوات الحكومة لمساعدة ودعم الفلاح.

اقرأ أيضا  «الشيوخ» يرفض تصويت أحد النواب علي «التأمين الموحد».. تعرف علي السبب

وأكد الدكتور عباس الشناوى، ان ملف الزراعة التعاقدية من الملفات الهامة، مشيرا الى أن رغم صدور قانون الزراعات التعاقدية في عام ٢٠١٥ ، الا ان لائحته التنفيذية تم الانتهاء منها مؤخرا، وتم تفعيل القانون على أرض الواقع في عدد من المحاصيل مثل عباد الشمش وفول الصويا والقطن، الى جانب القمح الذى تعد خطوات الدولة بشأنه بمثابة الزراعات التعاقدية، وكذلك محصولى قصب السكر وبنجر السكر.

وتابع الدكتور عباس الشناوى، نسعى حاليا للتعاقد على محصول الذرة الشامية، ولدينا خطة للتوسع في التقاوى والبذور، حيث أصبح لدينا تقاوى تغطى اكثر من ٢٥٠ الف فدان، من تقاوى محاصيل الزراعات التعاقدية.

وأشار إلى أهمية، التنسيق مع البرلمان والجهات المختصة لاعداد تشريع ينظم استخدام الهندسة الوراثية في انتاج التقاوى، مثل عديد من الدول.

بدوره، طالب المهندس عبد السلام الجبلى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ ، وزارة الزراعة بموافاة اللجنة بخطة واضحة ومحددة بشأن جهودها ورؤيتها المستقبلية في ملف الزراعات التعاقدية، وذلك للوقوف على ماتم تحقيقه في ذلك الملف والمساحات المطلوب زراعتها ونوعية المحاصيل المطلوبة والمناطق المستهدف زراعتها، بهدف الربط بين تلك الأرقام، وتحديد وجهتنا المستقبلية في ذلك الملف الهام.

اقرأ أيضا  أسعار الدواجن اليوم 28-2-2022 فى مصر

وأكد الجبلى، أهمية ملف الزراعات التعاقدية، والذى يعد التزام دستورى في نص المادة ٢٩ من الدستور والتي تلزم الدولة بشراء المحاصيل من الفلاح وضمان هامش ربح عادل له، مضيفا، كما أنه يتماشى مع خطة الرئيس عبد الفتاح السيسى في التوسع الزراعى لتأمين احتياجات البلاد من المحاصيل الهامة وتقليل الفجوة بين حجم الإنتاج والاستهلاك وتخفيض فاتورة الاستيراد.

كما أشار إلى ضرورة إجراء تقييم مستمر لخطة الوزارة في ذلك الملف للربط بين حجم التكاليف وحجم الإنتاج والأسعار، وأن يكون هناك مرونة في اتخاذ القرار، لاسيما وأن العلاقة بين المزارع والشركة أو الجهة المتعاقد معها والمستهلك، هي علاقة تكاملية، تحقق الصالح العام.

اقرأ أيضا  رئيس مجلس الشيوخ ينعى الكاتب الصحفي محمود الكردوسي

وأضاف: “دورنا في اللجنة بالتنسيق مع مجلس النواب هو تذليل المعوقات والتحديات التي تواجه ذلك الملف، وتمكين الحكومة بمختلف جهاتها من تنفيذ الخطة المستهدفة، لتحقيق المصلحة العامة للدولة وكذلك ضمان تحقيق هامش ربح للفلاح البسيط”.

ووجه الجبلى، لوما لوزارة الزراعة، حول افتقاد المعلومات مشيرا الى أن اللجنة سبق وطالبت بإفادتها ببيانات دون الاحابة عليها.

وعقب الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات بالوزارة، بأن هناك خطوات جادة تقوم بها الوزارة حاليا في قطاع المعلومات والبيانات تماشيا مع خطة التحول الرقمى بالبلاد، وسيكون هناك قاعدة بيانات كاملة عن كل شيء بالوزارة.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم ياسمين فواز

محررة مجلسي النواب والشيوخ حاليا سبق وعملت كمحررة بالقسم السياسي ومسئولة عن ملف الأحزاب بجريدة الدستور منذ 2010 ، بالاضافة إلى إعداد البرامج الاخبارية ومنها برنامج صباح الخير يا مصر لمدة عاميين بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصري. عملت سكرتير تحرير بجريدة الدستور لمدة عاميين. ومحررة صفحة الموضة والمرأة بجريدة المال لأكثر من 3 سنوات . كما سبق وعملت كمحررة صحفية في عدد من الاصدرات الاسبوعية ومنها صوت الأمة و الحلوة وعين

ملف الكاتب ياسمين فواز

اقرأ أيضاً

«إلحاق العمالة المصرية» تعلن تأسيس جمعية رجال الأعمال لأصحاب ومديري شركات التوظيف

دعاء حسني 8:20 م, الأثنين, 28 فبراير 22

جمارك بورسعيد تضبط محاولة تهريب كمية من قطع غيار السيارات المستعملة

السيد فؤاد 8:03 م, الأثنين, 28 فبراير 22

أسعار الذهب اليوم في مصر 28-2-2022 وعيار 21 يرتفع 4 جنيهات

عمر سالم 7:15 م, الأثنين, 28 فبراير 22

نستورد 3 ملايين طن سنويا.. «زراعة النواب» تناقش طلب إحاطة بشأن عدم السماح بزراعة تقاوي الذرة المعدلة

ياسمين فواز 6:10 م, الأثنين, 28 فبراير 22

«12 نوعًا للتصاريح».. «القوى العاملة»: الإمارات تصدر اللائحة التنفيذية بشأن تنظيم علاقات العمل

دعاء حسني 6:06 م, الأثنين, 28 فبراير 22

التاجوري : ارتفاع أسعار الأخشاب الروسية بنسب بين 5- 10% بدافع من مخاوف الأحداث مع أوكرانيا

دعاء حسني 5:38 م, الأثنين, 28 فبراير 22