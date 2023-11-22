مسئول بـ«المركزى»: إطلاق مبادرة جديدة للشمول المالى خلال الربع الأول من 2024

كشف مصدر مسئول بالبنك المركزى المصرى -فضل عدم ذكر اسمه- عن إطلاق مبادرة جديدة خلال الربع الأول من العام المقبل، لتضاف إلى فعاليات الشمول المالى الست المتاحة حاليًا يتضمن فتح حسابات بنكية مجاناً بجانب الإعفاء من رفع رسوم المحافظ الإلكترونية وغيرها من الخدمات.

وأضاف -فى تصريحات خاصة لـ«المال»- أن هذه الفاعلية تستهدف فئات وشرائح جديدة من المجتمع، ضمن خطط البنك المركزى لدعم وتعزيز الشمول المالى.

ويقدم البنك المركزى حاليًا 6 مبادرات للشمول المالى خلال العام الحالى، يوفر فيها خدمات مجانية للمواطنين عن طريق القطاع المصرفى.

وتتمثل الفعاليات الست للبنك المركزى فى الاحتفالات العالمية والمحلية بأيام «العربى» و«الشباب» و«الفلاح» و«الإدخار» و«ذوى الهممس.

وعمل البنك المركزى على دعم التكنولوجيا المالية فى القطاع المصرفى والمالي، فأطلق استراتيجية للتكنولوجيا المالية والابتكار تستهدف تحويل مصر لمركز إقليمى لهذه الصناعة فى أفريقيا والشرق الأوسط.

وساهمت هذه الاستراتيجية فى تضاعف عدد الشركات العاملة فى الصناعة 5 مرات من 32 شركة فى 2017 إلى 177 عام 2022، كما جذبت ما يقارب من 800 مليون دولار خلال 2022.

وارتفع معدل النمو فى قطاع الشمول المالى منذ عام 2016 وحتى الآن نحو %160 كما سجلت نسبته %68 بنهاية سبتمر الماضي، ليتضمن حوالى 45 مليون مواطن.

ويستهدف البنك المركزى الوصول إلى %70 بنهاية العام، مقارنة بـ14% فى 2014، وتمثل نسبة المرأة فى قطاع الشمول المالى نحو %60 بزيادة %223، كما شهدت نسبة الشباب زيادة بنحو 5 .242%.

يستهدف الوصول بها إلى 70% بنهاية العام

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