مسئول بـ«التجاري الدولي» : القطاع المصرفي له دور ملموس في تحقيق التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر

أكدت ميسون علي، رئيس نظم الاستدامة والإدارة البيئية والمجتمعية بالبنك التجاري الدولي، أن البنك يستهدف تحقيق التنمية المستدامة في مصر ودفع عجلة التحول نحو الاقتصاد الأخضر لمواجهة المخاطر المستقبلية.

وأوضحت ميسون أن البنك يستهدف التكامل بين الحلول التمويلية مع المعايير البيئية والاجتماعية ومبادئ الحكومة لتحقيق “إستراتيجية مصر 2030″،

مشيرة إلى أن البنك رسَّخ مبادئ الاستدامة وتشجيع الاستثمارات الخضراء، وهو ما أسهم في حدوث نقلة نوعية كاملة داخل البنك.

وأضافت ميسون أن القطاع المصرفي المصري له دور ملموس في دعم التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن البنك المركزي المصري أكد، في بيان له، أن التوجه نحو التمويل المستدام بالقطاع المصرفي أصبح من أولوياته ضمن الجهود المبذولة لبناء وزيادة القدرات على مواجهة التحديات البيئية والاجتماعية، مؤكدًا أن التمويل المستدام يعزز التزامه بدعم التوجه الوطني لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية التي نظّمها مركز إيدج للابتكار، التابع لشركة راية للمباني الذكية- إحدى شركات راية القابضة للاستثمارات المالية، بعنوان “الاستدامة والخطط المستقبلية”،

والتي أدارها صابر عثمان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مناخ أرضنا للتنمية المستدامة والمنسق السابق لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، لتسليط الضوء على جهود الدولة المصرية في استضافة مؤتمر تغير المناخ COP 27.

وأشارت إلى أن البنك التجاري الدولي قام بتقديم عدة برامج تمويلية خضراء خلال المنتدى، والتي تسعى لخدمة العملاء لتمويل التحكم في التلوث الصناعي والطاقة الجديدة والمتجددة والمشروعات الزراعية وما يتصل بها من خدمات وصناعات وبرنامج تمويل الاقتصاد الأخضر.

وشددت ميسون على أن تحقيق التنمية المستدامة يحتاج إلى تكاتف جهود جميع مؤسسات القطاع الخاص، مطالِبة بضرورة رفع الوعي لدى صغار المستثمرين بضرورة إدماج البعد البيئي والمجتمعي للمشروعات لتسريع عملية التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وأوضحت ياسمين صقر، مدير قسم المسئولية المجتمعية والاستدامة بشركة راية، أن تحقيق التنمية المستدامة مسئولية مشتركة بين الهيئات والحكومات والأفراد، ولا يمكن لجهة واحدة تحقيق ذلك منفردة،

ونحن في راية كنا من الشركات التي بدأت بمراعاة معايير الاستدامة في مشروعاتها، ومركز إيدج وجاليريا مول من المباني التي قمنا بتجهيزها لتكون صديقة للبيئة وتراعي أهداف الاستدامة.

وأضافت أن “راية” قامت بإنشاء أول مصنع للمخلفات الصلبة في مصر وأصبح الآن من أكبر المصانع في الشرق الأوسط، ولدينا العديد من الصناعات التي نسعى بها لتطبيق الاستدامة مثل الأوتوموتيف والدفع الإلكتروني، إضافة إلى مشروعات التشجير التي نقوم بها.