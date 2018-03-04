مسئول بطلعت مصطفى: خطة لتطوير ورفع كفاءة المعدات والقوى البشرية

عفيفى: ننفذ مشروعات بنية أساسية غرب قنارضوى عبد الرازققال أحمد عفيفى نائب الرئيس التنفيذى لمجموعة طلعت مصطفى، إن الشركة وضعت خطة لتطوير ورفع كفاءة الآلات والمعدات والقوى البشرية والآليات التمويلية لمواكبة المتغيرات فى سوق المقاولات والانشاءات والطفرة التى شهدها القطاع السنوات الماضية.وأضاف خلا

عفيفى: ننفذ مشروعات بنية أساسية غرب قنا

رضوى عبد الرازق

قال أحمد عفيفى نائب الرئيس التنفيذى لمجموعة طلعت مصطفى، إن الشركة وضعت خطة لتطوير ورفع كفاءة الآلات والمعدات والقوى البشرية والآليات التمويلية لمواكبة المتغيرات فى سوق المقاولات والانشاءات والطفرة التى شهدها القطاع السنوات الماضية.

وأضاف خلال مشاركته بملتقى بناة مصر أن الشركات المصرية أثبتت فى الآونة الاخيرة قدرتها على تنفيذ خطة الدولة التنموية والمشروعات الكبرى التى تم طرحها بأعلى جودة وفى التوقيت الزمنى المحدد، مشيراً الى أنها هى التى نفذت المشروعات الكبرى منذ قناة السويس القديمة.

واوضح أن الشركة تنفذ العديد من المشروعات الكبرى فى المجتمعات العمرانية الجديدة منها البنية الأساسية بمدينة غرب قنا، كما تركز على مشروعات محطات الصرف الصحى والتى تعد من توجهات للدولة فى المرحلة الحالية لزيادة نسب تغطية المحافظات بالخدمة.