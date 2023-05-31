مسئول بشركة محمول ينفي اختفاء كروت شحن الفكة من الأسواق

نفي مصدر مسئول في احدي شركات المحمول مايتردد من أنباء بشأن اختفاء كروت الشحن الفكة من الأسواق .

وقال المصدر في تصريحات للمال إن الكروت بجميع فئاتها متوافرة في فروع شركات المحمول وفي منافذ البيع .

وكان جهاز تنظيم الاتصالات قد أصدر قرار في عام 2020 بإلزام الشركات المُرخص لها بتقديم خدمات التليفون المحمول بوقف طباعة وإصدار كروت الشحن البلاستيكية القابلة للخدش من فئة الخمسين جنيهاً وما فوقها.

كما شملت الإجراءات استمرار العمل بكافة فئات كروت الشحن الأخرى وكافة الوسائل الإلكترونية المستخدمة في شحن الرصيد