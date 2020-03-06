مسئول بشركة شحن يختلس نصف مليون جنيه في دمياط

مبالغ حصلها من مندوبين وعملاء الشركة، وسجلها على نظام الشركة المالي بالاستلام، ولم يوردها لحسابها بالبنك.

استغل مسئول بإحدى شركات الشحن فرع محافظة دمياط موقعه الوظيفي، واختلس أكثر من نصف مليون جنيه، خلال شهرين من عهدته من أموال العملاء التي لم يوردها بعد التحصيل.

تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بلاغًا لفرعها بشرق الدلتا عن الواقعة، وذلك ضمن جهودها لمكافحة جرائم الاختلاس والاستيلاء على المال العام.

وقال البلاغ إن مسئول فرع إحدى شركات الشحن -مقيم بدائرة مركز شرطة كفرالبطيخ بمحافظة دمياط- استغل موقعه الوظيفي، وطبيعة عمله لاختلاس مبالغ مالية.

وأضاف البلاغ أن المسئول اختلس خلال شهري يناير وفبراير عام 2020، مبالغ مالية من عهدته بلغت 544 ألفًا و68 جنيهًا.

وأكد أنها مبالغ حصلها من مندوبين وعملاء الشركة، وسجلها على نظامها المالي بالاستلام، ولم يوردها لحسابها بالبنك، مما أضر بأموالها.

وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وتأكد ذلك بتقرير اللجنة المشكلة لفحص أعمال المذكور.

ونجحت مباحث الأموال العامة بشرق الدلتا، من الحصول على المستندات المؤيدة للواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات ضبط المذكور، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة وعرضها على النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.

يذكر أن مباحث الأموال العامة، كانت قد ألقت القبض على محصل إيرادات بشركة الكهرباء بسوهاج، لاستغلال موقعه الوظيفي وتحصيل الفواتير من المواطنين واختلاس قيمتها لنفسه.

وأكدت الواقعة معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد، باستغلال محصل إيرادات بأحد أفرع شركة الكهرباء بسوهاج، موقعه الوظيفى وتحصيل فواتير الكهرباء من المواطنين، وعدم توريدها لخزينة الشركة جهة عمله، والاستيلاء عليها.