مسئول بالوزارة: ملتزمون بتطبيق قرار الرئيس بتأجيل زيادة أسعار الكهرباء للاستهلاك المنزلي

أكدت مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء والطاقة، فى تصريحات لـ«المال»، أن الوزارة ملتزمة بتنفيذ قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بتأجيل زيادة أسعار الكهرباء للقطاع المنزلى تخفيفًا على المواطنين، وتدرس حاليًا آليات تنفيذه.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد قرر أمس الاثنين تأجيل تطبيق زيادة أسعار الكهرباء للقطاع المنزلى، تخفيفًا للأعباء الواقعة على عاتق المصريين جراء الأزمات الاقتصادية العالمية.

وأضاف الرئيس «السيسى» خلال افتتاح المجمع المتكامل للإنتاج الحيوانى والألبان، بمدينة السادات، أمس، أنه ناقش الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بشأن أسعار الكهرباء وتطبيق البرنامج الثالث للتسعيرة الجديدة، مضيفًا أن ذلك التأجيل يعد الثالث فى تعديلات الجدول الزمنى لبرنامج رفع الدعم عن أسعار الكهرباء.

وأشار الرئيس «السيسى» إلى أن قرار التأجيل جاء لمراعاة محدودى الدخل، مشيرًا إلى أن 17 مليون مشترك سيستفيدون من القرار، إذ يقومون بدفع أقل من %50 من تكلفة الطاقة.

وأضافت المصادر أن الوزارة ما زالت تحاسب المواطنين بالأسعار القديمة، ولم تتم زيادتها حتى الآن، وبعد تصريحات الرئيس لن تتم زيادتها كما كان مخططًا بداية من يوليو المقبل.

وأوضحت المصادر أن الوزارة ستدرس كيفية تحمل الأعباء الجديدة وآليات تعظيم مواردها لتحمل الزيادات الجديدة فى المهمات وأسعار الخامات عالميًا.

مصادر: الإرجاء يرفع قيمة دعم الطاقة.. والوزارة تدرس آليات مواجهة تضخم تكلفة الإنتاج

وقالت إنه مع تأجيل الزيادات سترتفع قيمة الدعم المقدم فى الطاقة بشكل عام والكهرباء بشكل خاص.

يذكر أن وزارة الكهرباء بدأت تطبيق زيادات فى أسعار الكهرباء منذ العام المالى (2014/ 2015) وأعلنت عن خطة لتحرير سعر الطاقة بشكل نهائي، لكنها قامت بتمديد الجدول الزمنى لإلغاء الدعم حتى العام المالى 2025/2024.