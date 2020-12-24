مسئول بالهيئة : 5 مشروعات تتصدر مهام عمل «السويس لتصنيع البترول»

قال مسئول حكومى بهيئة البترول إن شركة السويس لتصنيع البترول تكثف من مجهوداتها خلال الفترة الراهنة لتنفيذ حزمة مشروعات تستهدف منها تطوير إنتاجيتها وتعظيم وتطوير أدائها فى السوق المحلية.

وقال المصدر إن أول تلك المشروعات تحديث مجمع التفحيم التابع لها.

ويضم مشروع تطوير وتحديث مجمع التفحيم وحدة إنتاج البوتاجاز بهدف تعظيم القيمة المضافة من خلال الاستغلال الأمثل للمازوت منخفض القيمة وتحويله لمنتجات بترولية عالية القيمة.

ويستهدف المشروع المساهمة فى تلبية احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية، خاصة السولار بالمواصفات الأوروبية EURO -5 ووقود الطائرات، والبوتاجاز والحد من استيرادهما.

وقال المسئول إنه يتم التعاون مع شركتى «إنبى» و»بتروجيت» لتنفيذ المشروع.

وأضاف أن شركة إنبى مسئولة عن إعداد التصميمات الهندسية الخاصة بالمشروع، وبتروجت تقوم بتوريد الآلات والمعدات الخاصة به بالتعاون مع شركات عالمية أخرى.

وتأسست شركة السويس لتصنيع البترول عام 1921 تحت اسم «معمل تكرير البترول الحكومى»، ثم تم تغيير اسمها إلى شركة السويس لتصنيع البترول عام 1962، وتعمل بنشاط تكرير البترول الخام لإنتاج المشتقات النفطية التى تحتاجها السوق المحلية.

أبرزها تطوير مجمع التفحيم ووحدتى البوتاجاز والأسفلت

وقال المسئول إنه بخلاف مشروع تحديث وتطوير مجمع التفحيم بمشتملاته، تكثف الشركة من جهودها للانتهاء من مشروع إنتاج الأسفلت بالتعاون مع «بتروجيت» و»إنبى» أيضا.

وأوضح أن إنتاج المشروع سيقارب 400 ألف طن سنويا من الأسفلت المستخدم فى عمليات تطوير وإنشاء الطرق.

ويستهدف مشروع وحدة إنتاج الإسفلت 60/70 بشركة السويس لتصنيع البترول إنشاء وحدة تقطير تفريغى بطاقة تغذية 726 ألف طن سنويا من المازوت لإنتاج أسفلت 60/70 لتغطية احتياجات السوق المحلية باستثمارات حوالى 55.7 مليون دولار.

وعن المشروع الثالث قال المسئول إن «السويس» كباقى شركات القطاع تعكف على تنفيذ مشروع ترشيد الطاقة وتحقيق وفورات إنتاجية، من خلال تحسين معامل القدرات الكهربائية بوحدات ومحطات الشركة التابعة لها واستخدام الطاقة الشمسية.

ولفت إلى أن المشروع الرابع يتضمن تطوير وتنمية مهارات العاملين بها عن طريق برامج ودورات التدريب

وأخيرا قال المسئول إن «السويس للبترول» تعكف على تنفيذ مشروع تطوير منظومة الأمن الصناعى وحماية البيئة من خلال استخدام أحدث أنظمة الإنذار والإطفاء وتطوير منظومة معالجة الصرف.

جدير بالذكر أن قيمة إجمالى إنتاج شركة السويس لتصنيع البترول بلغت العام الماضى نحو 2.5 مليار جنيه بزيادة %104 على العام السابق عليه.

كما اقتربت كميات البترول التى تم تكريرها من قبل الشركة من 2.5 ملايين طن.