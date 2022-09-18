مسئول بالهيئة : «إيتيدا» الفيصل فى حالات الطعن على صحة التوقيع الإلكتروني

قال محمود السعيد ، مدير تطوير الاعمال والتكنولوجيا في هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات” إيتيدا” إن التوقيع الإلكتروني يعد بمثابة الحجة الإلكترونية التي تسهم في إثبات أصل الأشياء، كما يمثل أيضا ذراعا محورية فى عمليات التحول الرقمي التي تشهدها الدولة.

جاء ذلك خلال جلسة التوقيع الرقمي والتحول الرقمي التى عقدت اليوم الأحد على هامش فعاليات المؤتمر العربي السنوي السادس لأمن المعلومات الذي تنظمه شركة ASC للاستشارات خلال يومي 18 و 19 سبتمبر الجاري وترعاه المال إعلاميا.

وأكد السعيد أن التوجه العام نحو الميكنة والرقمنة ساهم في فرض تقنيات التوقيع الإلكتروني وتعزيز عوامل الأمان واثبات ملكيه الأشياء، منوها بأنه توجد 4 جهات تقدم خدمات التوقيع الإلكتروني وهي دلتا للأنظمة الإلكترونية وإيجيبت تراست وسلطة التصديق الإلكتروني فى وزارة المالية وفيكسد سلوشن.

فى سياق متصل ، ألمح إلى أن الدولة المصرية ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تسعى جاهدة للتوعية بأهمية التوقيع الإلكتروني ، لما لها من انعكاسات إيجابية على الشركات والأفراد، كونها وسيلة أمان لجميع أطراف العمليات التجارية .

وعلى صعيد أخر ، أشار السعيد إلى أن إيتيدا تلعب دورا محوريا هاما في تنظيم عمليات التوقيع الإلكتروني ، علاوة على كونها الفيصل في حالات الطعن التي يقدمها الأفراد في حال وجود خلافات على صحه التوقيع الإلكتروني.

وأضاف أنه في حال تعرض التوقيع الالكتروني للتلف أو السرقة فإن العميل يمكنه القيام بإيقاف الخدمة ومنع التعامل بها، مما يعزز منظومة الأمان في تقنيات التوقيع الإلكتروني.

وألمح إلي أنه يوجد أنواع متعددة التوقيعات الإلكترونية، غير الملزمة قانونا، مشيرا إلى أنها تكون صورة ممسوحة ضوئيا لتوقيع مؤهل تثبت القبول، أو مرسومة على شاشة جهاز حاسب آلي.

‏ ‏وأضاف أن هناك نوعا آخر من التوقيع يتم من خلال الموافقة على التعريف من قبل الموقع، مشيرا إلى أنه يمكن أن يوفر هذا مستوى أعلى من جهاز الإنشاء (05CD) وهو غير ملزم قانونًا.