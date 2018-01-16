مسئول بالمركزي: إضافة مزايا وخدمات جديدة للدفع عبر الموبايل

سهير محمد:أكد مسئول بقطاع خدمات المدفوعات الإلكترونية بالبنك المركزي المصري، أنه سيتم إضافة مزايا وخدمات جديدة على منظومة الدفع عبر الموبايل خلال شهرين، وجار الانتهاء منها. وأضاف المسؤول فى تصريحات لـ"المال" أن الهدف من هذه الإضافات التسهيل على العملاء وتشجيعهم على استخدام المحافظ الإليكترو

سهير محمد:

أكد مسئول بقطاع خدمات المدفوعات الإلكترونية بالبنك المركزي المصري، أنه سيتم إضافة مزايا وخدمات جديدة على منظومة الدفع عبر الموبايل خلال شهرين، وجار الانتهاء منها.

وأضاف المسؤول فى تصريحات لـ”المال” أن الهدف من هذه الإضافات التسهيل على العملاء وتشجيعهم على استخدام المحافظ الإليكترونية التى من شأنها تحفيز ودعم عملية الشمول المالى.



وأوضح أن البنك المركزى يعمل على تطبيق استراتيجية لنشر خدمات الدفع الإلكتروني لتحقيق الشمول المالي، حيث قام بتقديم مزايا علي الدفع بالموبايل من خلال تخفيض الرسوم عليها بنسبة 50% حتي نهاية يونيو المقبل.