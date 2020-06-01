مسئول بالسلع التموينية: «المالية» وفرت 13 مليار جنيه لسداد مستحقات موردى القمح المحلى

وقال المصدر إن الحكومة خصصت 15 مليار جنيه لشراء قمح الموسم الحالى 2020 من المزارعين، مشيراً إلى أن وزارة المالية ستوفر باقى المبلغ خلال الأسابيع القليلة المقبلة

كشف مسئول بالهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية عن توفير وزارة المالية نحو 13 مليار جنيه لسداد مستحقات موردى القمح المحلى.

وبدأ موسم القمح الحالى فى 15 أبريل الماضى، ومن المقرر الانتهاء منه فى 15 يوليو المقبل.

وقال المصدر إن الحكومة خصصت 15 مليار جنيه لشراء قمح الموسم الحالى 2020 من المزارعين، مشيراً إلى أن وزارة المالية ستوفر باقى المبلغ خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وحددت الحكومة أسعار شراء القمح المحلى عند 670 جنيهًا للأردب درجة نظافة 22.5 قيراط، و685 جنيهًا للأردب 23 قيراطًا، و700 جنيه للأردب 23.5 قيراط.

استلام 3.216 مليون طن حتى مطلع الأسبوع الحالى

وأضاف المصدر أن الكميات التى تم استلامها بلغت 3 ملايين و 216 ألف و 729 طناً حتى السبت الماضي.

وتقوم وزارة التموين سنوياً بشراء القمح المحلى من المزارعين لخلطه بالمستورد لصالح منظومة الخبز المدعم.

وأوضح المصدر أن تلك الكميات تم توريدها لصوامع الشركة القابضة للصوامع والتخزين، والشركة العامة للصوامع، ومطاحن الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وأشار إلى أن الكميات المستلمة حتى الآن تماثل كميات الموسم الماضى 2019، متوقعا أن يشهد الموسم الحالى توريد 3.4 مليون طن.

ويقترب الدعم الحكومى لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى موازنة 2019 /2020 من 89 مليار جنيه، مقسمة إلى 38 ملياراً لصالح السلع التموينية، و51 ملياراً للخبز المدعم.