مسئول بالبيت الأبيض: خطة اقتصادية لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

خالد بدر الدينأعلن مسؤول بالبيت الأبيض -في تصريح للصحفيين- أن خطة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط، والتي طال انتظارها ستشمل ما يصفه البيت الأبيض بخطة اقتصادية قوية للمساعدة في حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، ومبعوثي الرئيس يخططان لتنفيذ مجموعة من المقترحات الأكثر تفصيلاً

خالد بدر الدين

أعلن مسؤول بالبيت الأبيض -في تصريح للصحفيين- أن خطة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط، والتي طال انتظارها ستشمل ما يصفه البيت الأبيض بخطة اقتصادية قوية للمساعدة في حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، ومبعوثي الرئيس يخططان لتنفيذ مجموعة من المقترحات الأكثر تفصيلاً حتى الآن للخطة الشاملة.

وذكرت وكالة “رويترز”، اليوم الخميس، أنه لم يتم حتى الآن تحديد موعد للإعلان عن الخطة رغم أن ترامب كان يأمل في الكشف عنها في وقت سابق هذا العام، لكن قراره الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إلى هناك في انحراف عن سياسة أمريكية متبعة منذ عشرات السنين أثار توترات في المنطقة.

وأعلن الفلسطينيون أنهم فقدوا الثقة في إدارة ترامب كوسيط عادل وقاطعوا عملية السلام منذ إعلان الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، في ديسمبر الماضي.

ولم يكشف البيت الأبيض عن أي تفاصيل تذكر بشأن خطة السلام التي أثارت شكوكا واسعة النطاق حتى قبل الكشف عنها، بينما قال المسؤول الذي تحدث شريطة عدم نشر اسمه إن فريق ترامب يدرس الجهود السابقة للاسترشاد بها في المستقبل.

وتأتي مقترحات ترامب نتاجًا لجهود دبلوماسية مكوكية في عواصم المنطقة قام بها جاريد كوشنر المستشار بالبيت الأبيض، وصهر ترامب وجاسون جرينبلات المحامي الذي يؤدي دورا في المفاوضات.

وأكد المسؤول بالبيت الأبيض، أن المبعوثين طلبًا من الزعماء في المنطقة رسم خطوط عريضة للنتائج التي يمكنهم قبولها، والتي يمكن أن يقبلها الطرف الآخر فيما يتعلق بكل قضية من قضايا الخلاف.

وفشلت محاولات سابقة لرؤساء أمريكيين للتفاوض من أجل إرساء السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، بسبب خلافات حول وضع القدس والحدود.

ووصف المسؤول خطة ترامب بأنها ستكون مجموعة الحلول الأكثر تفصيلاً التي يتم طرحها على الإطلاق، وأنه يتم وضع بعض اللمسات النهائية على المقترحات الرئيسية والخطط الاقتصادية.

وقال المسؤول إنه يتم تطوير استراتيجية تنفيذية.تابع أن ترامب سأل فريقه عن مدى تأثير إعلان نقل السفارة على مفاوضات السلام.

وأضاف أنه تم إبلاغه بأنه سيؤدي إلى بعض الاضطرابات على المدى القصير لكن فرص تحقيق السلام ستتحسن على المدى الطويل.

وقال المسؤول الأمريكي إن على الرغم من رفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس التفاعل مع الخطة يتوقع مستشارو ترامب أن تقرأ القيادة الفلسطينية الخطة، وتقدم بعض الردود الواقعية وتعرض بعض المقترحات حول كيفية إدخال تعديلات عليها.