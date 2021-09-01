طاقة

مسئول بالبترول: نخطط لإنتاج أكثر من 700 الف برميل خام ومتكثفات يوميا

بدلا من 624 الف برميل العام الماضى
نسمة بيومي 7:19 ص, الأربعاء, 1 سبتمبر 21 7:19 ص, الأربعاء, 1 سبتمبر 21

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يخطط قطاع البترول لزيادة حجم الإنتاج المحلى من الخام والمشتقات البترولية متجاوزا حاجز 700 الف برميل يوميا، مقابل 624 الف برميل يوميا خلال العام الماضى، وفقا لتصريحات مسئول حكومى رفيع المستوى لـ«المال».

وقال المسئول إن الشركات المنتجة بالقطاع تستهدف التوسع إستثماريا فى الفترة القادمة بمجالات البحث والاستكشاف والتنمية بهدف زيادة الإنتاج، لا سيما عقب إقتناص عدد كبير منها لإمتيازات بترولية جديدة خلال المزايدات العالمية التى تم طرحها مؤخرا.

ووفقا لتقرير حديث صادر عن قطاع البترول، أطلعت عليه «المال» سجل إنتاج مصر من الزيت الخام والمتكثفات البترولية العام الماضى حوالى 215 مليون برميل، بمتوسط حوالى 587.447 الف برميل يوميا.

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وبحسب التقرير بلغ إنتاج البوتاجاز من الحقول حوالى 1156.46 ألف طن بمتوسط يومى فى حدود 3.16 الف طن، وبذلك سجل إنتاج البترول الخام والمتكثفات والبوتاجاز خلال العام حوالى 228.4 مليون برميل.

نجدد تعاقدات إستيراد البترول من الكويت والعراق دوريا

وعلى صعيد متصل أكد المسئول أن تعاقدات إستيراد البترول الخام من الدول العربية «العراق والكويت» يتم تجديدها بشكل دورى.

ولفت الى أن قطاع البترول قام خلال الفترة الماضية بالتعاقد مع تلك الدول على إستيراد كميات إضافية من البترول الخام لتكريرها فى المعامل المصرية الملائمة بشكل يحسن إستغلالها و يعظم إنتاجها من المشتقات البترولية الخفيفة.

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ولفت المسئول الى إنه بشكل عام تركز إستراتيجية قطاع البترول خلال الفترة القادمة على تعظيم إنتاج الثروات البترولية محليا ،فضلا عن إستكمال تنفيذ مشروعات التكرير الجديدة ،بهدف الوصول الى الإكتفاء الذاتى من البنزين والسولار خلال عام 2023.

ومن أبرز تلك المشروعات مشروع التكسير الهيدروجينى والتفحيم بشركة أنوبك، ومشروع التفحيم بشركة السويس، حيث تعتمد تلك المشروعات على «المازوت» كمدخل أساسى لتغذيتها بهدف إنتاج مشتقات بترولية عالية الجودة.

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جدير بالذكر أن إستهلاك السوق المحلية من المشتقات البترولية والغازات الطبيعية سجل قرابة 72 مليون طن خلال العام الماضى.

وإنقسم الاستهلاك بين المشتقات البترولية بما يقارب 26 مليون طن، والغازات البترولية بحوالى 46 مليون طن.

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بقلم نسمة بيومي

تعمل فى جريدة المال منذ عام 2008 ،مسئولة عن تغطية أخبار قطاع البترول والثروة المعدنية،عضو نقابة الصحفيين ،تم ترقيتها الى منصب نائب رئيس قسم الاقتصاد والاسواق عام 2014،تخرجت من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية .

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