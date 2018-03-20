مسئول بالبترول: النسبة المستهدف طرحها من ميدور لن تقل عن 20%

نسمة بيومىأكد مسئول بارز بالهيئة العامة للبترول أن النسبة المستهدف طرحها من حصة «المال العام» بشركة الشرق الأوسط للتكرير «ميدور»، فى البورصة، لن تقلّ عن %20.وقال المسئول، لـ«المال»، إن قطاع البترول يمتلك شركات أخرى مؤهلة للطرح، بخلاف الـ11 التى تم الإعلان عنها

نسمة بيومى

أكد مسئول بارز بالهيئة العامة للبترول أن النسبة المستهدف طرحها من حصة «المال العام» بشركة الشرق الأوسط للتكرير «ميدور»، فى البورصة، لن تقلّ عن %20.

وقال المسئول، لـ«المال»، إن قطاع البترول يمتلك شركات أخرى مؤهلة للطرح، بخلاف الـ11 التى تم الإعلان عنها، مضيفا «من الوارد أن يتم طرح شركات جديدة بعد انتهاء مدة البرنامج ونجاحه فى تنفيذ مستهدفاته.

وأعلنت الحكومة، أمس الأول، عن قائمة من 23 شركة مزمع حصص منها فى البورصة، بينها 11 تنتمى لقطاع البترول والبتروكيماوات، وهى: إنبى، والحفر المصرية، وميدور، وأسيوط للتكرير، وأموك، وسيدى كرير للبتروكيماويات، وإيثيدكو، وأبو قير للأسمدة، والوادى للصناعات الفوسفاتية والأسمدة، وإيميثانكس، وإيلاب.

وأضاف المسئول أن الاستشارى الخاص ببرنامج الطروحات شركة «إن آى كابيتال» هو المسئول عن تفاصيل الطرح لكامل الشركات، مؤكدًا أن وزير البترول سبق أن صرّح بأن نسب الحصص التى سيتم طرحها ستتراوح بين 15 و%30.

وتعد «ميدور» إحدى شركات القطاع التى تأسست عام 1994 بهدف القيام بمزاولة نشاط تكرير البترول الخام وإنتاج المنتجات البترولية.

ويساهم فيها كل من الهيئة العامة للبترول بنسبة %78، و «بتروجت» بنسبة %10، و«إنبى» بواقع %10، وبنك قناة السويس بنسبة %2.