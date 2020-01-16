مسئول بالبترول : إنتاج «جابكو» يلامس 80 ألف برميل يوميا

رجح مسئول فى الهيئة العامة للبترول ارتفاع إنتاجية امتياز “جابكو” فى منطقة خليج السويس لتقترب من 80 ألف برميل خام يوميا بنهاية العام المالى 2020/ 2021، مقابل ما يتراوح بين 60 إلى 62 ألف برميل حاليا.

واستحوذت “دراجون أويل” الإماراتية على أصول شركة “بى بى “ البريطانية فى امتياز خليج السويس، الذى تتولى شركة “جابكو” تنفيذ العمليات به، فى صفقة قيمتها 500 مليون دولار أعلن عنها نهاية العام الماضى.

و”جابكو” هى إحدى شركات قطاع البترول التى تأسست عام 1965، شركة مساهمة مصرية، وتعد من أقدم الشركات المصرية العاملة فى مجال البترول فى مصر، وتمثل الكيان المشترك والقائم بالعمليات بين الهيئة العامة للبترول وشركة “دراجون أويل”.

وقال المسئول إن الشركة الإماراتية تعتزم زيادة حجم استثمارات البحث والتنقيب والإنتاج بمنطقة الامتياز خلال العام الجارى، بهدف زيادة معدلات الإنتاج اليومية من الخام.

وبلغت استثمارات “جابكو” خلال العام المالى الماضى نحو 391 مليون دولار، ومن المستهدف زيادتها لتتجاوز 500 مليون دولار خلال العام المالى الجارى 2019/ 2020، بحسب تصريحات صادرة عن مسئولى الشركة خلال جمعيتها العمومية نهاية العام الماضى.

وقال المسئول – فى تصريحاته لـ “المال” – إن حصة مصر فى إنتاج المنطقة لن تتأثر بصفقة الاستحواذ.

وأوضح أن عمليات الاستحواذ والشراء الخاصة بالامتيازات البترولية أمر طبيعى بالقطاع، ولا يؤثر من قريب أو بعيد على التزامات الشريك أو خطة الإنتاج بل على العكس فإن الشريك الجديد يكون لديه خطط استثمارية وإنتاجية أكبر لإنعاش المنطقة وتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها.

وشهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية الاحتفالية التى أقامتها “دراجون أويل” أول أمس بمناسبة إتمام الاتفاق على استحواذها على حصة شركة “بى بى” البريطانية فى مناطق امتياز “جابكو” بخليج السويس فى صفقة بلغت قيمتها 500 مليون دولار.

وشدد المسئول على أن بيع “بى بى “ حصتها فى المنطقة لصالح “دراجون أويل” يرجع إلى رغبة “الأولى” فى زيادة حجم تركيزها وعملها واستثماراها فى مناطق امتيازها البحرية فى البحر المتوسط والدلتا.

و أكد “الملا” – فى كلمته عقب التوقيع- أهمية هذا الاتفاق الذى يعد مؤشرا على نجاح صناعة البترول والغاز كعامل جذب للاستثمارات العربية والأجنبية إلى مصر، كما يعد دلالة إيجابية على العلاقات الاقتصادية المتميزة والشراكة الإستراتيجية بين مصر والإمارات وماتشهده من تطور ملحوظ فى ضوء توجه القيادة السياسية بالبلدين.

وشدد على أن مناخ الاستقرار السائد والحلول والمبادرات العملية التى قدمتها الحكومة لتدعيم مناخ الاستثمار ونجاحات قطاع البترول الأخيرة كان لها بالغ الأثر فى تحفيز كبرى الشركات الإماراتية والعالمية على زيادة استثماراتها فى قطاع البترول فى مصر.

وأضاف أن استحواذ الشركة الإماراتية على حصة “بى بى” فى مناطق “جابكو” فى خليج السويس يمثل انطلاقة جديدة لها فى مصر فى مجال البحث والاستكشاف والإنتاج البترولى بخليج السويس.

ودعا الوزير الشركة الإماراتية إلى التركيز على تطبيق أفضل السبل لزيادة معدلات الإنتاج من حقول “جابكو” بمعدلات إنتاج أعلى من المعدلات الحالية خاصة وأن الحقول لاتزال تتمتع بإمكانيات أكبر بكثير مما تشير إليه التوقعات الحالية.

وأوضح أن ماتمتلكه الشركة الإماراتية من إمكانيات فنية وتكنولوجية عالية يسهم فى تطوير تلك الحقول البحرية واستغلالها بالشكل الأمثل بما ينعكس على زيادة إنتاجيتها مستقبلًا وارتفاع مساهمة “جابكو” السنوية فى إنتاج مصر من البترول. كما دعا الشركة الإماراتية إلى التركيز على زيادة أنشطتها واستثماراتها فى مصر فى ظل تعدد الفرص الاستثمارية المتاحة، مؤكدا استعداد الحكومة ووزارة البترول لدعم استثماراتها وتهيئة المناخ الملائم لها فى إطار شراكة اقتصادية تحقق المصالح المشتركة للجانبين.

ومن جانبه، قال على راشد الجروان الرئيس التنفيذى لشركة “دراجون أويل” إن الشركة تسعى إلى بذل المزيد من الجهود لزيادة الإنتاج والاهتمام بالعنصر البشرى والمحافظة على سلامة الأفراد والممتلكات وتوفير سبل التميز فى الأداء وتعزيز كفاءة الحفر والإنتاج، فضلا عن تعزيز العمل على حماية البيئة، مضيفا أن “دراجون أويل” لديها إستراتيجيات تنفيذية شاملة وخطط طموحة وبرامج تدريبية وبرامج للتطوير المستمر للوصول للأهداف المرجوة وفق رؤية قادرة على تلبية تطلعات الشركة من أنشطتها فى مصر.

وأكد أن الشركة تطمح فى زيادة إنتاج حقول “جابكو” بخليج السويس وتعزيز مكانتها التاريخية كشركة رائدة فى إنتاج البترول فى مصر تمارس أعمالها من خلال 11 منطقة امتياز وعدة مناطق استكشافية.

وذكر أن “دراجون أويل” تسعى إلى تحقيق النمو المستدام واستكشاف فرص متميزة وتعمل بالإضافة إلى مصر فى عدة دول فى المنطقة تشمل العراق وتركمانستان وأفغانستان والتى يبلغ إجمالى إنتاجها الحالى 150 ألف برميل ومن المخطط أن يتضاعف ليصل إلى 300 ألف برميل يوميا خلال العام الحالى.

وقال المهندس سعيد الطاير نائب رئيس شركة “دراجون أويل” إن الشراكة الجديدة مع مصر فى مناطق “جابكو” تأتى تعزيزًا للاستثمارات المشتركة بين مصر والإمارات فى مجال البترول والغاز.

وأشار إلى أن هذه الشراكة الجديدة بمثابة فرصة استثمارية استثنائية للطرفين لفتح آفاق تعاون جديدة مبنية على فرص واعدة فى مصر التى تعد أحد أكثر الأسواق فى المنطقة جذبًا للاستثمارات العربية والأجنبية بما يعكس تنافسية المناخ الاقتصادى والاستثمارى فى مصر نتيجة اهتمام قيادتها السياسية الرشيدة بإجراء الإصلاحات وتطبيق السياسات الداعمة لزيادة الاستثمارات ونمو الأعمال وإقامة البنية التحتية.

وأكد التزام الشركة بتطوير عمليات شركة “جابكو” ودعم التحسين والتطوير المستمر من أجل تحقيق أعلى درجات التميز وبلوغ النمو المطلوب فى حجم الأعمال.