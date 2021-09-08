مسئول بالأمم المتحدة : منتدى مصر للتعاون الدولى يدفع العمل المشترك لتحقيق التنمية المستدامة

أكدت أمينة ج. محمد – نائب الأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة – على أهمية التعاون الدولى فى تقديم حلول للدول من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتقليل التفاوت الاجتماعي، ودعم جهود حماية حقوق الإنسان.

وأشارت فى الكلمة التى ألقتها افتراضياً عبر خاصية الفيديو كونفرانس خلال فعاليات الجلسة الأولى لمنتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى Egypt ICF، فى نسخته الأولى، الذى تنظمه وزارة التعاون الدولي، إلى أهمية المنتدى، فى نقل المعارف واستكشاف فرص أكبر من أجل مزيد من التعاون الدولى فى تحقيق الأهداف المشتركة للدول.

وذكرت أن جائحة كورونا تشكل عبئا امام تحقيق اقتصاديات قوية وتشغيل شامل، لافته الى ان المنتدى يمثل منصة جيدة لتحقيق التعاون الدولي.

وانطلق صباح اليوم منتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائي، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزراء التعاون الدولى والقوى العاملة والتموين والتربية والتعليم والتخطيط والتنمية المحلية والصحة والبيئة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنقل والتضامن الاجتماعى والزراعة والصناعة والتجارة. والصحة والقوى العاملة والتنمية المحلية.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن جائحة كورونا فرضت على العالم بذل جهود استثنائية لتحقيق التنمية المستدامة ومواجهة التغييرات المناخية حتى يخرج العالم أكثر قوة وعزما، بما يمكن المجتمع الدولى من إنجاز الأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030.

ويحظى المنتدى بمشاركة رفيعة المستوى من ممثلى الحكومات من قارة أفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية ورؤساء مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية وممثلى القطاع الخاص المجتمع المدني.