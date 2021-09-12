مسئول: الانتهاء من أول إنشاءات المرحلة الثالثة لـ الخط الثالث للمترو يونيو المقبل

تخطط الهيئة القومية للأنفاق الانتهاء من الأعمال الإنشائية للجزء الأول من المرحلة الثالثة للخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى يونيو المقبل بجانب الانتهاء من أعمال الجزئين الثاني والثالث من المرحلة نفسها فبراير 2024.

وقال المهندس محمد علي، أحد مديري الأعمال بالمرحلة الثالثة بالخط الثالث لمترو الأنفاق، إنه تم الانتهاء من تنفيذ 72% من الأعمال الإنشائية للجزء الثالث من تلك المرحلة ، مضيفاً أن العمل في الجزء الأول من المرحلة نفسها كان قد بدأ في ديسمبر ٢٠١٦.

وأضاف خلال جولة لعدد من الصحفيين نظمتها الوكالة الفرنسية للتنمية اليوم لعدد من المشروعات التي تساهم في تمويل تنفيذها بمصر ، أن المرحلة الثالثة من مترو الأنفاق يبلغ طولها ١٧ كم وهي مقسمة إلى ٣ أجزاء يتم تنفيذهم في نفس الوقت “الجزء الأول ٣أ،الجزء الثاني ٣ب ، الجزء الثالث ٣ ج ” وتتكون من ٨ محطات نفقيه و٥ علوية ومحطتين سطحيتين ، لافتا أن الخط الثالث يخدم حوالي ١.٧ مليون مواطن يومياً.

جولة في أربع محطات في الخط الثالث للمترو

و نظمت الوكالة الفرنسية للتنمية جولة لعدد من الصحفيين في أربع محطات بالخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى اثنتين منهما تحت الإنشاء وهما ماسبيرو ، والطريق الدائري واثنتين تم افتتاحهما ويعملان بالفعل وهما كلية البنات ، وهيليوبليس .

والجدير بالذكر أن الوكالة الفرنسية كانت قد شاركت في تمويل المرحلة الثانية من الخط الثالث للمترو فضلاً عن مساهمتها في تكملة إنشاء المرحلة الثالثة من الخط نفسه.

وألقى “علي ” الضوء على إنشاءات محطة مترو الطريق الدائري أحد محطات المرحلة الثالثة من الخط الثالث ، مشيراً أن نسبة إنجاز إنشاءاتها بلغت حوالي ٨٢% لافتاً إلى أنه من المخطط ربط الخط الثالث ككل بخطوط شبكات القطار الكهربائي ومونرويل العاصمة الإدارية الجديدة ومونوريل السادس من أكتوبر.

الوكالة الفرنسية للتنمية

تشير البيانات التي وزعتها الوكالة الفرنسية للتنمية ، أنها وفرت للهيئة القومية للإنفاق التابعة لوزارة النقل قرض ميسر بقيمة ٣٠٠ مليون يورو لصالح تنفيذ بجانب ٤٠ مليون منحة قدمها الاتحاد الأوروبي ، فضلاً عن التمويل المقدم من الشركاء الماليين الآخرين ومن ضمنهم بنك الاستثمار الأوروبي.

ووفقاً لبيانات الوكالة الفرنسية، تربط المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق و التي يبلغ طولها ١٨كم وسط مدينة الجيزة من خلال فرعين الأول إمبابة في الشمال والثانية جامعة القاهرة في الجنوب ، وستقدم هذه المرحلة خدمة حديثة متمثلة في مترو ذو قدرة استيعابية عالية ، وسيتداخل الخط الثالث مع الخطين الأول والثاني من المترو وسيتضمن محطات نفقية وسطحية وعلوية .

محطة مترو ماسبيرو

وتضمنت الجولة الذهاب لمحطة مترو أنفاق ماسبيرو ، وقالت المهندسة بسمة محمد، مدير المحطة- التي تعد ضمن الجزء الأول من المرحلة الثالثة لـ الخط الثالث للمترو وتحت الإنشاء حالياً- ، إنه تم تنفيذ أعمال الأنفاق بالكامل للمحطة بالإضافة إلى ٩٠ % من أعمالها المدنية ، مضيفةً أنه جاري استكمال أعمال التشطيبات وأعمال السكك الحديدية حالياً.

وأضافت أن التكلفة الانشائية للمرحلة الثالثة من الخط الثالث تبلغ حوالي ٤٢.٧ مليار جنيه.

ويبلغ طول تلك المحطة حوالي ١٦ ألف متر مربع وبعمق ٢٥ متر تحت الأرض ، وأوضحت “محمد” ، أن المحطة تتضمن علامات أو أشياء بارزة تم وضعها علي أرض المحطة نفسها بهدف مساعدة المكفوفين في الدخول للمترو.

ولفتت إلى أنه من المتوقع الانتهاء من تنفيذ الجزء الأول من المرحلة الثالثة للخط الثالث منتصف العام المقبل ٢٠٢٢.

محطتا كلية البنات و هيلوبليس

وتضمنت الجولة زيارة محطتي كلية البنات وهيلوبليس ، وقال مصدر بشركة RATP Dev Mobility Cairo الفرنسية المسئولة عن إدارة وتشغيل الخط الثالث لمترو الأنفاق، إن عدد المواطنين الذين يستخدمون محطة كلية البنات يتراوح بين 200 إليّ 230 ألف مواطن في المتوسط شهريأً ، منوهاً بأنه مع بدء العام الدراسي من المتوقع أن يبلغ عدد المستخدمين 260 ألف راكب في المتوسط.

وأضاف أن شركته أطلقت موقعاً إلكترونياً وتطبيقأً على الهاتف المحمول يساعد الركاب ضمن رحلتهم بالمترو ويتضمن معلومات محدثة تلقائياً عن المحطات وأسعار التذاكر وخريطة الرحلة وغيرها.

وتابع أن الشركة أيضاً قامت بوضع عدد من الصور الجدارية في محطة مترو هليوبوليس للتعريف بمنطقة مصر الجديدة لمستخدمي تلك المحطة وكذلك صور أخرى لعدد من المناطق الأثرية المصرية .

مشروع المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق

جدير بالذكر أن مشروع المرحلة الثالثة من إنشاء الخط الثالث لمترو الأنفاق يهدف إليّ تقليل وقت التنقل السكان والحد من ازدحام حركة المرور بجانب تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وملوثات الهواء الأخري في القاهرة .

وتتوزع الآثار التي سيحققها المشروع ما بين آثار اقتصادية وهي المكاسب الإنتاجية المرتبطة بتوفير وقت التنقل ؛ إذ من المتوقع أن يتم نقل 1.7 مليون مستخدم في اليوم .

وهناك أهداف بيئية سيحققها تتمثل في الحد من السلبيات والآثار الناتجة عنها من التلوث وإهدار الوقت وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

فضلا ًعن الآثار الاجتماعية وهي تسهيل تنقل سكان مدينة القاهرة الكبرى ووصولهم إلى الوظائف والخدمات.

وتنقسم المرحلة الثالثة إلى 3 أجزاء، الجزء الأول يتكون من 4 محطات نفقية وهى (ناصر، ماسبيرو، صفاء حجازى، الكيت كات)،و يبلغ طوله 4 كم ، بينما الجزء الثاني «3B» يمتد بطول 6.6 كم من محطة الكيت كات حتى المحطة النهائية عند محور روض الفرج ويشمل 6 محطات (محطة نفقية «السودان»، و4 محطات علوية «إمبابة، البوهى، القومية العربية، الطريق الدائرى»، ومحطة سطحية «المحطة النهائية عند محور روض الفرج)، أما الجزء الثالث «3C» فهو أطول أجزاء المرحلة الثالثة حيث يبلغ طوله 7.1 كم، ويمتد من محطة الكيت كات حتى جامعة القاهرة ويشمل 5 محطات (3 محطات نفقية «التوفيقية، وادى النيل، جامعة الدول» ومحطة علوية «جامعة القاهرة» ومحطة سطحية «بولاق الدكرور»).



و قُدرت تكلفة الخط الثالث بالكامل بنحو 97 مليار ، و يبلغ طول الخط 41.2 كم بواقع 34 محطة (21 نفقية، و2 سطحية، و11 علوية).

وكان اللواء عصام والى رئيس الهيئة القومية للأنفاق، قد قال في تصريحات صحفية سابقة، إن الخط الثالث لمترو الأنفاق سيقوم أيضا بالربط مع القطار الكهربائى (السلام – العاشر من رمضان – العاصمة الإداية الجديدة) فى محطة عدلى منصور، كما أن هذا الخط يحقق تبادل الخدمة مع مونوريل السادس من أكتوبر فى محطة وادى النيل بالمرحلة الثالثة، كما سيتبادل الخدمة مع مونوريل العاصمة الإدارية فى محطة الاستاد بالمرحلة الثانية منه.

وقال «والى» إن المرحلة الثالثة من الخط الثالث فى مترو الأنفاق يمتد مسارها من العتبة حتى محور روض الفرج شمال إمبابة، ثم تعبر الطريق الدائرى، ثم تتجه جنوبا حتى جامعة القاهرة عبورا بشارع جامعة الدول العربية وبولاق الدكرور للربط مع الخط الثانى عند محطة جامعة القاهرة.