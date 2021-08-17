مسئول إماراتي رفيع يرى تصريحات طالبان مشجعة

قال مسئول إماراتي رفيع المستوى الثلاثاء إن تصريحات طالبان مشجعة. ويعد هذا أول تعليق يصدر من دولة خليجية منذ سقوط كابول في أيدى حركة طالبان الإسلامية.

تصريحات طالبان مشجعة

وقال أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات المتحدة :” الأمم لا تبنى بالثأر بل بالعفو والحوار والتسامح.”

وتابع مغردا على حسابه الشخصي على موقع تويتر:” نحن نأمل أن يطوى الأفغان صفحات المعاناة لصالح السلام والتقدم.”

وكانت حركة طالبان قد عقدت أول مؤتمر صحفي رسمي في كابول الثلاثاء وتعهدت باحترام حقوق المرأة والسعي لإقامة علاقات طيبة مع البلدان الأخرى وألا تنتقم من عناصر الجيش الأفغاني السابقين.

وردد ذبيح الله مجاهد المتحدث الرئيسي باسم طالبان تطمينات من مسؤولين آخرين في الحركة سعوا لتهدئة مخاوف من أن تؤدي سيطرة طالبان السريعة على كابول إلى تكرار الإعدامات العلنية وإجراءات العقاب التي اتُخذت عند وصول الحركة إلى السلطة قبل 20 عاما.

وقال المتحدث عبر مترجم “لا نرغب في تكرار أي صراع أو أي حرب ونريد أن نبتعد عن أسباب الصراع”. وأضاف “انتهت العداوة ونود العيش في سلام ولا نريد أي أعداء من الداخل ولا من الخارج”.

وأضاف أن معالم الحكومة الجديدة ستتضح بمجرد أن تسمح بذلك الأوضاع المضطربة في كابول.

احترام حقوق المرأة

وقالت طالبان إنها ستحترم حقوق المرأة، وهي من بواعث القلق الرئيسية لدى المجتمع الدولي، وإنها ستسمح للنساء بالعمل والدراسة والمشاركة النشطة في المجتمع “ولكن في إطار الإسلام”.

ووعدت طالبان بالعفو عن الأفراد السابقين في الجيش والشرطة بأفغانستان وأعلن المتحدث باسم الحركة عدم المساس بالمترجمين والمتعاقدين الذين عملوا مع القوات الدولية منذ عام 2001.

وقال “لن يؤذيكم أحد ولن يطرق بابكم أحد” مضيفا أن طالبان تأمل في أن تبقى الحشود الكبيرة التي تحاول ركوب طائرات للخروج من أفغانستان في البلاد وتساعد في إعادة إعمارها.

وتعهد المتحدث أيضا بأن تصبح أفغانستان، التي تقول إحدى وكالات مكافحة المخدرات التابعة للأمم المتحدة إنها مصدر معظم الهيروين في العالم، خالية من المخدرات .

وطالب المجتمع الدولي بمساعدة المزارعين على زراعة محاصيل بديلة بعدما اعتمدوا على زراعة الخشخاش الذي يصنع منه الأفيون لكسب العيش.