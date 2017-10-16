مسئول إسرائيلي يدعو لوقف إطلاق النار على سيناء

عادل عبد الجواددعا جادي يركوني، رئيس المجلس الإقليمي في مدينة "أشكول" الإسرائيلية، المؤسسة العسكرية في إسرائيل إلى وقف إطلاق الصواريخ من وإلي سيناء، قائلًا: "آمل أن لا نبدأ اتجاهاً جديدًا هكذا، ويجب على الجيش الإسرائيلي وقف إطلاق النار حتى لو أطلق عليه الرصاص من سيناء".وذكر موقع "والـلا" الإسرائ

عادل عبد الجواد

دعا جادي يركوني، رئيس المجلس الإقليمي في مدينة “أشكول” الإسرائيلية، المؤسسة العسكرية في إسرائيل إلى وقف إطلاق الصواريخ من وإلي سيناء، قائلًا: “آمل أن لا نبدأ اتجاهاً جديدًا هكذا، ويجب على الجيش الإسرائيلي وقف إطلاق النار حتى لو أطلق عليه الرصاص من سيناء”.

وذكر موقع “والـلا” الإسرائيلي: “يبدو أن الهجمات وقعت كجزء من محاولة داعش لإشعال المنطقة وإسقاط اتفاق المصالحة الفلسطينية الداخلية، التي تمت بوساطة مصرية”.

وتابع الموقع الإسرائيلي: “وقع إطلاق الصواريخ على إسرائيل على خلفية التوترات المتزايدة في شبه جزيرة سيناء، بعد أن أعلن المصريون أنهم سيفتحون معبر رفح لمدة أربعة أيام كجزء من الخطوات المتخذة نحو المصالحة الفلسطينية الداخلية”.

كان الجيش الإسرائيلي أفاد -مساء أمس الأحد- أن صافرات الإنذار أطلقت في المجلس الإقليمي “أشكول” جنوبي إسرائيل، قرب الحدود مع قطاع غزة، بعد رصد إطلاق قذيفتين صاروخيتين من شبه جزيرة سيناء.