مسئول أوكراني يتوقع أن يتجاوز حجم التجارة مع مصر 2 مليار دولار في 2021

قال إن أكبر حجم تبادل بين البلدين كان في السنوات الخمس الماضية في عام 2019 وبلغ 2.6 مليار دولار.

قال روسلان نيشاي، مستشار سفارة أوكرانيا بالقاهرة لشئون التجارة و الاقتصاد، إن التعاون التجاري والاقتصادي هو أساس العلاقات المصرية الأوكرانية النشطة، مضيفا أن مصر هي أكبر شريك تجاري لبلاده في أفريقيا والعالم العربي.

وأضاف – في تصريحاته اليوم – أن أكبر حجم تبادل بين البلدين كان في السنوات الخمس الماضية في عام 2019 وبلغ 2.6 مليار دولار، موضحاً أن العناصر الرئيسية للصادرات الأوكرانية هي الحبوب والمعادن والمنتجات المعدنية والمنتجات الهندسية والخشب والورق إضافة إلى المنتجات الزراعية والغذائية (الدهون والزيوت من أصل حيواني أو نباتي والدواجن).

أما الواردات المصرية فهي الخضار والفواكه ومعظمها من الحمضيات (تصل إلى 50٪) والمنتجات البترولية.

و توقع أن يتجاوز الحجم الإجمالي للتجارة في السلع والخدمات بين البلدين 2 مليار دولار في العام الماضي وهو ما يزيد بنسبة 10٪ عن العام السابق.

وقال :” إننا مهتمون بمصر ليس فقط من حيث التجارة ، وتقوم الشركات الأوكرانية بتنفيذ عدد من المشروعات الشيقة للغاية وواسعة النطاق؛ فمثلا في فبراير 2017 ، فازت شركة “Tatra-Yug” الأوكرانية بالمناقصة التي أعلنت عنها إدارة النقل العام بالإسكندرية لتوريد 15 ترامًا وكان هذا المشروع هو الأول لمصنعي سيارات الترام الأوكرانية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ استقلال أوكرانيا “.

وأضاف أنه في عام 2021 تم الانتهاء من العقد ، وتم تسليم جميع عربات الترام الخمسة عشر إلى الإسكندرية. وتخطط “Tatra-Yug” للمشاركة في مشروعات أخرى وهي مهتمة بزيادة إمداد مصر بعربات الترام.