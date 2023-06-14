مسئول أممي: مصر حريصة على استمرار العمل لإعلاء مصلحة الشعب السوري وإنهاء أزمته

أعرب مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا “جير بيدرسون” عن كامل تقديره وثقته في حرص مصر على استمرار العمل ووتيرة التنسيق المتميزة مع الأمم المتحدة من أجل إعلاء مصلحة الشعب السوري وإنهاء تلك الأزمة الممتدة.

جاء ذلك في اتصاله الهاتفي مع سامح شكري وزير الخارجية اليوم 14 يونيو الجاري.

وصرح السفير أحمد أبو زيد، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الاتصال يأتي في إطار متابعة اللقاء الأخير بين شكري وبيدرسون في جنيف في 25 مايو الماضي، والتنسيق المستمر بين مصر والأمم المتحدة للدفع بالحل السياسي في سوريا.

وأضاف أبو زيد، أن الجانبين ناقشا مجمل الاتصالات والاجتماعات التي عقدت على مدار الفترة الماضية من جانب مختلف الأطراف، وسبل جسر الهوة بين مختلف المواقف بما يقرب الرؤى حول التعامل مع الأزمة السورية بشكل متدرج من أجل حلحلتها ورفع المعاناة عن الشعب السوري .

كما تناول الجانبان سبل العمل على مقاربة خطوة مقابل خطوة والتنسيق في هذا الشأن بين اللجنة الوزارية العربية المعنية بسوريا والأمم المتحدة لانسجام الجهود الرامية إلى الدفع بتلك المقاربة.