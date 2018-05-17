مسئول أمريكي يدعو ميانمار لوقف العنف ضد الروهينجا

رويترزدعا مارك جرين، مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، دولة ميانمار، اليوم الخميس، إلى وضع حد للعنف ضد أبناء أقلية الروهينجا المسلمين والسماح لموظفي الإغاثة ووسائل الإعلام بالدخول دون معوقات.وقال للصحفيين في داكا، إن الولايات المتحدة ستقدم مساعدات إضافية بقيمة 44 مليون دولار للمساهمة في ال

رويترز

دعا مارك جرين، مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، دولة ميانمار، اليوم الخميس، إلى وضع حد للعنف ضد أبناء أقلية الروهينجا المسلمين والسماح لموظفي الإغاثة ووسائل الإعلام بالدخول دون معوقات.

وقال للصحفيين في داكا، إن الولايات المتحدة ستقدم مساعدات إضافية بقيمة 44 مليون دولار للمساهمة في الوفاء باحتياجات اللاجئين الروهينجا في بنجلادش.

وتحدث جرين قبل السفر إلى ميانمار التي تعرف باسم بورما.

وقال: “سأسافر اليوم إلى بورما وسوف أطالبهم بإنهاء العنف والسماح بدخول وسائل الإعلام”.

وأضاف: “هذه الأزمة الإنسانية تشكل تحديا عالميا وسوف تعمل حكومتنا مع المجتمع الدولي لدعم بنجلادش”.

وتقول تقديرات لمسؤولي الأمم المتحدة إن قرابة 700 ألف من الروهينجا، فروا إلى بنجلادش من ولاية راخين في ميانمار ذات الأغلبية البوذية هرباً من حملة عسكرية بدأها الجيش في أغسطس ردا على هجمات نفذها متمردون من الروهينجا.

وتحدث اللاجئون عن العديد من حوادث القتل والاغتصاب والحرق العمد على أيدي قوات الجيش وحراس محليين في ميانمار، ما شبهته الأمم المتحدة ”بالتطهير العرقي“.

وتنفي ميانمار أغلب المزاعم وتقول إن قوات الأمن تشن عملية شرعية ضد ”إرهابيين“ من الروهينجا.