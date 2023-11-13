مسئول أمريكى: انطلاق أسبوع ريادة الأعمال دليل على التزامنا بالتعاون والاستجابة للتحديات العالمية

قال روبن هاروتونيان، المستشار للشئون الثقافية الإعلامية لدى السفارة الأمريكية بالقاهرة، إن تنظيم أسبوع ريادة الأعمال العالمي في مصر حاليًا يعد دليلًا على التزام الحكومة الأمريكية للتعاون مع المبتكرين المصريين وصانعي القرار ورائدى الأعمال، وللاستجابة للتحديات الكبري التي تواجه العالم حاليًا كتحديات المناخ و انعدام الأمن الغذائي والأزمات المرتبطة بالقطاع الصحي.

وأضاف في كلمته خلال المؤتمر الذي استضافه مركز التحرير الثقافي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة صباح اليوم، إن برنامج أسبوع ريادة الأعمال مكثف، ويهدف إلى جمع رواد الأعمال الطامحين والموهوبين الشباب لتعزيز معرفتهم وخبراتهم وتشجيعهم على بدء مشروعاتهم.

وأشار إلى أن هناك برنامجا آخر لرائدات الأعمال النساء مدته 3 أيام ، وتتراوح عدد المشاركات فيه بين 50 الى 70 سيدة تتراوح أعمارهم بين 23 إلى 45 سنة ، ويتم اختيار المرشحات من القاهرة الكبرى.

ولفت إلى أن هناك أكاديمية لرائدات الأعمال النساء وهي عبارة عن برنامج افتراضي مدته 2 شهرين ، وبدأ انعقاده منذ سبتمبر 2020 ، وتخرجت منه 160 رائدة أعمال من أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 21 و45 سنة، وتمثل الشركات الناشئة من كافة محافظات الجمهورية من سيناء والدلتا ومحافظات القناة .

وقال إن حدث اليوم يمثل المرة الأولى للشراكة مع مدرسة الأعمال التابعة للجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وانطلقت اليوم، فعاليات أسبوع ريادة الأعمال العالمي في مصر، والذي يقام للعام التاسع على التوالي، بمركز التحرير الثقافي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وأكد المسئول الأمريكي فخره بتوسيع أنشطة أسبوع برنامج ريادة الأعمال العالمي ليشمل مدن المنصورة والإسكندرية، مشيراً إلى أن هذا الحدث سيستمر انعقاده حتى 19 نوفمبر الجاري.

وأكد أن دور السفارة الأمريكية في مصر لا يقتصر على أنشطة الأعمال لكنهم يتابعون عن قرب معاناة المدنيين في غزة ، مشيراً إلى أن القادة الأمريكيين ما زالوا مستمرين في التواصل مع الشركاء والقادة في المنطقة لتحديد طرق تخفيف المعاناة والاستجابة للاحتياجات الإنسانية للقطاع.

وخلال الأيام القليلة المقبلة سيكون هناك ورش عمل لزيادة المعرفة والمهارات والتي سيصقلها تواجد العديد من الخبراء والمتخصصين لمناقشة أفكار تعزيز مهارات رائدي الأعمال.

وقال إن هناك تجارب سابقة لرائدات أعمال نساء حققن قصص نجاح معينة على مستوى نموهم المهني والحرفي.

وفقا لبيان صحفي سابق صادر عن السفارة الأمريكية بالقاهرة، تقام الفعاليات بتنظيم من المركز الثقافي الأمريكي بالقاهرة التابع للسفارة الأمريكية وبالشراكة مع مركز الجامعة الأمريكية لريادة الأعمال والابتكار هذا العام.



وسيتضمن البرنامج ورش عمل وندوات وحلقات مناقشة شخصية وعبر الإنترنت تقام في القاهرة والمنصورة والإسكندرية، وسوف تسلط الضوء على عدة موضوعات مختارة، منها بيئة ريادة الأعمال في الولايات المتحدة ومصر، تمكين الشباب وفرص الاستثمار وريادة الأعمال للنساء.

وقال بيان السفارة الأمريكية إن اليوم الأخير، سيشهد منافسة المشاركين في “هاكاثون” لعرض أفكارهم حول الحلول المستدامة والمبتكرة للتحديات البيئية والاجتماعية في مجال ريادة الأعمال، وسيتم تتويج الفائزين.