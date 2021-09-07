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مسئولو «6 أكتوبر» يتفقدون محطات الصرف الصحي للاطمئنان على جاهزيتها

لاستقبال موسم الشتاء
أحمد صبحي 11:27 ص, الثلاثاء, 7 سبتمبر 21 11:27 ص, الثلاثاء, 7 سبتمبر 21

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تفقد المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، يرافقه مسئولو الجهاز، محطات الصرف الصحي والروافع بالمدينة، للاطمئنان على جاهزيتها لمجابهة نوَّات موسم الشتاء والتقلبات الجوية المحتملة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة تنفيذ أعمال الصيانة اللازمة للمحطات والروافع بالمدن الجديدة، ووضع خطة لمجابهة الأمطار والسيول خلال موسم الشتاء المقبل.

وشملت، جولة رئيس الجهاز، محطة الصرف الرئيسية رقم 1، ومحطة الصرف الرئيسية رقم 2، ومحطة رفع صرف الحي السابع.

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وأشار، إلى أن خطة الاستعداد لموسم الشتاء تعتمد على عدة محاور، أبرزها:

  • تطهير جميع مطابق وشبكات الصرف الصحي.
  • البدء في تطهير كافة الشنايش وبالوعات الأمطار.
  • إجراء تجارب عملية في عدد من المناطق المتوقع أن تشهد تجمعات لمياه الأمطار.
  • تشكيل فرق متخصصة لمراجعة أعمال الصيانة لمعدات وأجهزة الشفط.
  • توفير مولدات الكهرباء اللازمة لعمل محطات الصرف الصحي في حالة انقطاع التيار الكهربائي، ومراجعة صيانتها والتأكد من جاهزيتها للعمل.
  • توفير عددٍ من الطلمبات للدفع بها إلى المناطق الساخنة “الأكثر تعرضاً لتجميع مياه الأمطار”.
  • جاهزية سيارات الكسح وشفط المياه من المناطق أو الأماكن التي يمكن أن تشهد تجمعات للمياه بالتنسيق مع فرق الطوارئ المتصلة بغرفة العمليات الرئيسية .
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وأكد المهندس عادل النجار، على ضرورة تأهيل فرق الطوارئ والمتابعة والرصد والتحرك السريع للتعامل مع الأزمات، وكذا تحديد النقاط الساخنة بالمدينة خلال موسم الشتاء ووضعها على رأس أولويات خطة الاستعداد لمجابهة الأمطار والسيول.

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بقلم أحمد صبحي

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