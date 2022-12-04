مسئولو «شنايدر العالمية»: 3 مليارات دولار حجم استثمارات المجموعة في مصر وأفريقيا

تخطط شركة شنايدر إلكتريك العالمية -العاملة فى مجال التحول الرقمى لإدارة الطاقة والتحكّم الآلي- للوصول إلى نسبة الحياد الكربونية فى 2040 وبلوغ «صفر» انبعاثات كربونية بحلول 2050 وخفض معدل الانبعاثات إلى 1.2% بحلول 2025 ضمن استراتيجية الشركة لتحقيق الاستدامة.

والتقت «المال» مسئولى شنايدر إلكتريك العالمية وهم جونيل أفيس هيو نائب الرئيس الأول لقطاع الاستراتيجية والاستدامة بالشركة، وسباستيان رييز رئيس منطقة شمال شرق أفريقيا والمشرق العربي، ووليد شتا رئيس الشركة فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، للاطلاع على الاستراتيجية التى تعمل عليها حتى 2030.

قالت جونيل أفيس هيو نائب الرئيس الأول لقطاع الاستراتيجية والاستدامة، إن الشركة تخطط لإطلاق العديد من المبادرات والمشروعات خلال الـ10 سنوات المقبلة للتطوير والاستثمار طويل الأجل للعمل على خفض الانبعاثات وتسخير التكنولوجيا فى حماية البيئة.

وأضافت أن الشركة افتتحت مركز للاستدامة فى شرم الشيخ على هامش فعاليات قمة المناخ بمشاركة 6 وزراء والعديد من المسئولين الحكوميين الذين أشادوا بتلك التجربة لتدريب الشباب على أفضل التكنولوجيات وتبنى المشروعات الفائزة وتنفيذها على أرض الواقع واستعراض أحدث الحلول الرقمية والمشروعات المرتبطة بملفات المناخ والبيئة والمجتمع لشنايدر إلكتريك، والمردود البيئى والمجتمعى والتكنولوجى لتلك المشروعات.

كما يسعى المركز أيضًا لإبراز إمكانية إحداث تغييرات اجتماعية وبيئية فى جميع أنحاء العالم انطلاقًا من أهداف التنمية المستدامة (SDGs) وعن طريق حلول شنايدر إلكتريك المستدامة لإدارة الموارد والطاقة ومرافق البنية التحتية وغيرها من مكونات مدن المستقبل الخضراء.

وتابعت أن الشركة تعمل على إصدار تقارير دورية كل ربع سنة للاطلاع على معدلات الانبعاثات الكربونية، لافتة إلى أن الشركة تعمل فى مصر منذ 35 عاما وقد قامت بتنفيذ مشروعات ضخمة للقطاعين الحكومى والخاص بحجم استثمارات بلغ مايقرب من 300 مليون يورو منذ دخولها السوق المصرية.

وذكرت أن حجم موظفى شركة شنايدر إلكتريك بمصر يبلغ 1500 موظف، وساهمت الشركة فى تنفيذ مشروعات للمدن الجديدة وفى مدينة الجلالة من خلال مشروع تحلية مياه البحر والذى يعد الأكبر من نوعه والعلمين الجديدة من خلال عدد من مشروعات الطاقة والعاصمة الإدارية من خلال تقديم حلولنا فى البرج الأيقونى ومدينة المعرفة باعتبارها مدن جيل رابع ومتطورة، إذ تم تنفيذ أكثر من 1500 متر مكعب مشروعات بتقنيات شنايدر إلكتريك.

وأكدت أن حجم الاستثمارات فى مصر وأفريقيا بلغ 3 مليارات دولار، إذ يعمل الكيان حاليا على إطلاق العديد من الحوافز التشجيعية للتصدير خارج مصر وخلق أسواق جديدة.

وتابعت «جونيل»، أن الشركة تعمل على زيادة حجم المكونات التى تعتمد على البرمجيات والذكاء الاصطناعي، ووتوفير أدوات الصيانة التى تعتمد على حلول الاستدامة، وزيادة معدلات التواصل مع كافة الشركات التى نعمل معها وأيضاً العملاء.

ولفتت إلى أن بعض الحلول الرقمية التى تعتمد عليها الشركة ساهمت فى خفض معدلات فاتورة استهلاك الكهرباء بنسب تصل إلى %20 ضمن جهود التوسع فى الذكاء الاصطناعى والتحكم فى المنازل والمبانى من خلال الهاتف المحمول. ومثال على ذلك ما قامت الشركة بتطبيقه فى مقرها بالقاهرة الجديدة حيث تم تطبيق الحلول التكنولوجية الخاصة بشنايدر إلكتريك بالمقر الرئيسى مما ساهم فى خفض تكلفة استخدام الكهرباء والانبعاثات الكربونية بنسبة %50.

وأكدت أن الأزمة الحالية الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية ساهمت فى تنويع مصادر الطاقة لدى قارة اوروبا والتوسع فى الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة بدلا من الغاز الطبيعي، وهنا يأتى الدور الذى يمكن أن تلعبه شنايدر إلكتريك من خلال حلولها التكنولوجية لنشر تقنيات الطاقة الصديقة للبيئة والمستدامة.

وفى سياق آخر أكدت أن الشركة تعمل على توطين صناعة متطورة فى شحن السيارات الكهربائية من خلال إطلاق شواحن EVLink المتطورة والتى لديها القدرة على تخزين الطاقة والتى تتمتع بأفضل البرمجيات المتطورة، لافته إلى أنه تم إنشاء أول محطة كنموذج تجريبى فى شرم الشيخ قبل قمة المناخ.

فيما كشف «سباستيان رييز» رئيس شركة شنايدر إلكتريك لمنطقة شمال شرق أفريقيا والمشرق العربي، عن تنفيذ مشروع لرقمنة شبكات التوزيع التابعة لوزارة الكهرباء المصرية وإنشاء مراكز للتحكم بحجم استثمارات تصل إلى 4.6 مليار جنيه للمرحلة الأولى للحد من الهدر فى الكهرباء وتحقيق زيادة فى إنتاج الطاقة تصل إلى %7 لأول مرة.

وأكد أن مشروع رقمنة شبكة توزيع الكهرباء فى مصر وغرف التحكم ساهم فى خفض معدلات انقطاع الكهرباء بسبب الأمطار من 3 ايام الى دقيقتين ومعالجة الأمر بشكل تكنولوجى ومتطور.

وتابع أنه تم إنشاء مقر شنايدر إلكتريك مصر بارتفاع 6 طوابق كنموذج للمبانى الخضراء والمستدامة، لافتا الى ان الشركة تهدف إلى تغيير مفهوم الموردين لديها للعمل على الاستدامة بشكل أكبر لخفض معدلات الانبعاثات.

وأوضح أن «شنايدر إلكتريك» تنفذ مشروع لاضافة حلول الشركة الرقمية لما يقرب من 58 فرعا لكارفور تم الانتهاء من تطوير 44 فرعا حتى الآن ضمن حلول الاستدامة وتوجه العملاء لخفض معدلات الاستهلاك، ومن أبرز الحلول التى تقدمها شنايدر إلكتريك لكارفور هى باقة حلول EcoStruxure لمراقبة الطاقة والتى تقدمها منذ عام 2016 حتى الآن حيث ساهمت هذه الحلول فى توفير ما يقرب من %7 من استهلاك الطاقة وارتفعت النسبة فى بعض الفروع إلى %25 وتستهدف الشركة زيادة عدد الفروع التى تعمل بتكنولوجيا شنايدر إلكتريك إلى 58 مقرا لكارفور. كما أشار إلى أن بنك كريدى اجريكول طلب أيضا تنفيذ حلول الاستدامة والبرمجيات المتطورة لفروعه.

وذكر أن شركة شنايدر إلكتريك نجحت فى تنفيذ مشروعات فى مجال كفاءة وحلول الطاقة للعديد من الفنادق السياحية على مستوى العالم خاصة مصر ومدينة شرم الشيخ فى ظل جهود الدولة لتحويلها لمدينة خضراء ومنخفضة الانبعاثات الكربونية.

وتابع أن شنايدر إلكتريك مصر تستحوذ على حصة سوقية لحلول الطاقة وكفاءتها بنسب تصل إلى %60 وأن الاستدامة تمثل قمة أجندة عمل الشركة على مستوى العالم، والتى توفر من حجم استهلاك الطاقة وزيادة الإنتاج وخفض الانبعاثات بالاعتماد على الحلول الرقمية.

وأضاف أن هناك اتجاها للتوسع فى الهيدروجين الأخضر والذى يعد مصدرا جديدا ونظيفا للطاقة حيث أنه منخفض الانبعاثات ويمكن أن تدعم شنايدر إلكتريك التوسع فى هذا المجال من خلال توفير الطاقة اللازمة لعمليات إنتاج الهيدروجين الأخضر من خلال الحلول التكنولوجية التى تقدمها الشركة.

وتابع أن الكيان لديه أعمال فى 8 دول مختلفة على المستوى الإقليمى فى منطقة شمال شرق أفريقيا والمشرق العربي، منها مصر ولبنان والأردن والعراق وسوريا والسودان ومالطا، ضمن خططها للتوسع لوصول تقنيات شنايدر إلكتريك إلى أغلب دول العالم.

كما أكد المهندس وليد شتا، رئيس الشركة فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، أن شنايدر إلكتريك نجحت فى تنفيذ 4 محاور على هامش انعقاد مؤتمر المناخ فى شرم الشيخ، خاصة أنها فازت بكونها الكيان الأكثر استدامة على مستوى العالم فى 2021.

وأوضح أن تلك المحاور تشمل افتتاح مركز شنايدر إلكتريك للاستدامة بشرم الشيخ على هامش مؤتمر المناخ للتوعية بتكنولوجيا الاستدامة وعرض الحلول والبرمجيات التى تمتلكها الشركة للتوعية، والمحور الثانى المشاركة فى المنطقة الخضراء لعرض مجموعة من المشاريع التى نجحت فى تنفيذها مؤخراً.

وتابع أن تلك المشروعات فى الوادى الجديد وجنوب سيناء، ومنها استخدام تكنولوجيا الطاقة الشمسية لاستخراج المياه من الآبار وضخها للزراعة فى تلك القرى بنسب استدامة متكاملة، إضافة إلى محور دعم الشباب باستخدام التكنولوجيا الحديثة والتوعية بها.

وذكر أن الشركة تدعم الشباب فى توفير التدريب الحديث على أفضل المعدات ومساعدتهم فى تنفيذ ابتكاراتهم، لافتا إلى أن المسئولية المجتمعية تستحوذ على %5 من حجم أعمال الشركة عالميا وفى مصر.

وأضاف أن حجم أعمال شنايدر إلكتريك فى مصر وأفريقيا تمثل %10 من إجمالى حجم أعمال الكيان على مستوى العالم، لافتا إلى أن مصر تعد من أكبر الأسواق لدى الشركة فى المنطقة فى ظل تلك الفترة.

وأشار إلى شنايدر إلكتريك تقدم كل الحلول الفنية والبرمجيات والهاردوير ومنتجات لتقليل الانبعاثات الكربونية أيا كان مصدرها، لافتا إلى أن اتجاه العالم نحو الهيدروجين الأخضر يمثل حل جيد للطاقة منخفضة الانبعاثات.

وذكر أن شنايدر إلكتريك فى مرحلة الدراسة للمساهمة فى تنفيذ حلول وبرمجيات لمشروعات إنتاج الهيدروجين الجارى العمل على إنشائها فى مصر حاليا والتواصل مع الكيانات الخاصة التى تهدف إلى تنفيذ تلك المشروعات.

وتابع أن «شنايدر إلكتريك» تعمل على تنفيذ مشروع مع مجموعة من المطورين العقاريين تصل إلى 6 كيانات لتحويل وحداتها إلى مدن صديقة للبيئة، ومنها «تطوير مصر» و«مجموعة طلعت مصطفى» و«مصر إيطاليا العقارية» و«باراجون للتطوير العقاري» و«GV للتنمية العمرانية».

وأكد «شتا»، أنه كمواطن مصرى يشعر بالفخر لنجاح مصر فى تنظيم مؤتمر المناخ وبمشاركة عالمية ودولية على أعلى مستوى، لافتا إلى أنه حظى بمشاركة فعالة من قبل كافة الوفود وتنظيم عالمى ومتطور بين كل الوفود العالمية والمؤسسات الدولية.

وتابع: مصر لديها تنوع فى مصادر الطاقة المتجددة سواء الشمسية أو الرياح او الهيدروجين الأخضر، بهدف الحفاظ على الاستدامة ومنها مشروع بنبان ومزارع الرياح فى جبل الزيت والذى تقوم شنايدر إلكتريك بتقديم حلولها التكنولوجية لهذه المشروعات الاستراتيجية، مؤكدا أن مصر لديها المقومات لإنشاء بنية تحتية قوية فى مجالات الطاقة المستدامة.

وبشأن التوسع العالمى فى الاعتماد على السيارات الكهربائية أكد أن شنايدر إلكتريك تدعم تلك التوسعات من خلال إنشاء محطات شحن كهربائية متطورة وتقديمها كنموذج فعال، لافتا إلى أن الشركة ستوفر كل التقنيات المطلوبة لتطوير محطات الشحن الكهربائية.

وذكر أن الشركة قامت ببدء التشغيل التجريبى للمرحلة الأولى لمركز التحكم الآلى لجنوب سيناء فى مدينة شرم الشيخ بعد إنشائه وتزويده بحلول وتطبيقات شنايدر إلكتريك على هامش مؤتمر المناخ بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والمهندس أسامة عسران، نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وجابر الدسوقي-رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر وعدد من كبار المسئولين ومسئولى شركة شنايدر إلكتريك.

وأوضح أن المشروع يأتى فى إطار جهود الدولة المصرية لتطوير شبكة توزيع الكهرباء لتكون أول شبكة ذكية للكهرباء فى الشرق الأوسط ودعم جهود الاستدامة حيث تسهم مراكز التحكم الآلى من شنايدر إلكتريك فى خفض الانبعاثات الكربونية بحوالى 3.200 طن سنويا تقريبا لكل مركز يتم إنشاؤه.

وقال إن الشركة ساهمت فى مشاريع ضخمة على مستوى-مصر مشروع المونوريل فى العاصمة ومدينة 6 أكتوبر، وفيما يخص منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا تساهم الشركة فى تنفيذ أغلب مشاريع مراكز المعلومات خاصة فى السعودية وقطر والإمارات.

يذكر أن شنايدر إلكتريك مصر وقعت اتفاق مع وزارة الشباب والرياضة لبحث سبل توفير أنظمة الطاقة الكهربائية الذكية بالمنشآت الشبابية والرياضية فى إطار تقديم حلول تساعد على توفير حتى %50 من استهلاك الطاقة فى تلك المنشآت، وعلى مستوى الإستادات الرياضية والصالات المغطاة، والاستفادة من خبرة الشركة فى مجال الحلول المتكاملة، ومراكز البيانات.

والتقى مؤخراً الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة مسئولى شنايدر للتواصل لتنفيذ مشروعات الحلول الذكية المتعلقة بأنظمة الطاقة الكهربائية التى سيتم تزويد الأندية والاستادات الرياضية ومراكز الشباب سيكون لها دور كبير فى تحقيق الاستدامة.

وذكر «صبحى»، فى بيان سابق، أن نهج الوزارة التعاون مع مختلف مؤسسات القطاع الخاص فى تطوير المنشآت الشبابية والرياضية وفق مجموعة من الضوابط واللوائح، تفعيلاً للإدارة الاقتصادية لتلك المنشآت، وبما يساهم فى تحقيق تلك المنشآت لمستهدفات الوزارة من التنمية المستدامة فى المستويات الشبابية والرياضية والمجتمعية.

وتم الاتفاق على البدء فى تنفيذ أعمال الحلول الذكية المتعلقة بأنظمة الطاقة الكهربائية من خلال التطبيق على فرع نادى النادى بالعاصمة الإدارية الجديدة، يليها دراسة متكاملة الجوانب نحو تعميم التجربة على مستوى مراكز الشباب والأندية ومختلف المنشآت، والاستادات الرياضية وفى مقدمتها «إستاد القاهرة الدولي» كحلول ذكية لتوفير الطاقة، والتوجه نحو الاعتماد على الطاقة الشمسية فى تشغيل الطاقة بتلك المنشآت، وتجهيزها من خلال «شنايدر إلكتريك».

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