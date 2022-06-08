مسئولو شركات تطوير عقارى يضعون روشتة متكاملة لإنقاذ وتنشيط القطاع (صور)

شهدت الجلسات التحضيرية الأخيرة لمؤتمر اخبار اليوم العقاري نقاشات ثرية بين أطراف منظومة العقار في مصر الذين قدموا عرضا وافيًا لمشكلات السوق العقارية وتأثير الحرب الروسية الأوكرانية عليها، والتي سيتم تناولها خلال جلسات المؤتمر، على أن يتم وضع حلول وتوصيات للجهات الحكومية من أجل مواجهتها، انطلاقًا من أن القطاع العقاري يعيش برئتين هما الحكومة والقطاع الخاص ولا يمكنه الركض بدون عملهما معًا.

أحمد شلبي: مصر تتمتع بخريطة استثمارية واضحة ومُعلنة للجميع

أكد الدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، أن التركيز على جذب استثمارات أجنبية للسوق العقاري المصري سيكون أحد المحاور الهامة التي يتم مناقشتها خلال فعاليات مؤتمر أخبار اليوم العقاري في دورته الثانية، خاصة مع وجود خبراء صناعة التطوير العقاري ومسئولي القطاعات المختلفة المرتبطة بالسوق.

أضاف أن مصر تتميز بفرص استثمارية واعدة نظرًا لتدشين جيل من المدن الجديدة حاليًا، وتقديم الدولة لتسهيلات استثمارية لجميع المطورين العقاريين المحليين والأجانب، مما يجعلها سوقا خصبة لجذب الاستثمارات الأجنبية، فضلاً عن أن مصر أصبحت حاليًا تتمتع بخريطة استثمارية واضحة ومعلنة للجميع.

الدكتور أحمد شلبي

أوضح أن جلسات المؤتمر تضم خبراء من قطاع التطوير العقاري ومسئولي الحكومة والبنك المركزي، كما تركز على مدن الجيل الرابع والمدن المستدامة، واستعراض تجارب المطورين العقاريين المستثمرين في هذه المدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية الجديدة ومشروع “مستقبل سيتي” الذي يضم فرصًا استثمارية متنوعة ومميزة تتكامل مع العاصمة الإدارية الجديدة ويتضمن فرصًا للمشروعات الطبية والتعليمية بالمشروع وبأسعار أقل.

أحمد منصور: العاصمة الإدارية تستحوذ على 50% من حجم الشراء بالسوق العقارية

وقال أحمد منصور، الرئيس التنفيذي لشركة CRED، إن العاصمة الإدارية الجديدة تستحوذ على 50% من حجم الشراء بالسوق العقارية، مما يعكس أهمية المشروع وضخامته، وبالتالي فإن الحفاظ على استمرار المشروع يعني الحفاظ على جزء كبير من السوق العقاري المحلي.

وأشار إلى أن هناك بعض التحديات التي تواجه الشركات العاملة في العاصمة الجديدة ولكن الإدارة القوية لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية والرقابة على الأداء ومواعيد التنفيذ والتسليم عوامل تحافظ على وجود نموذج استثماري قوي وتجارب ناجحة من الممكن أن يتم تقليدها من قبل الشركات الجديدة، مؤكدًا أن تسعير المشروعات في العاصمة الإدارية يجب أن يتم وفق ضوابط تحدد السعر الأدنى الذي يضمن اكتمال التجربة الاستثمارية للشركة، مع المراجعة المستمرة للأسعار بحيث تتواكب مع تطورات السوق وتغير تكلفة التنفيذ.

أحمد منصور

وليد مختار: تسعير المشروعات العقارية يجب أن يتحدد وفق آليات منطقية

قال وليد مختار، الرئيس التنفيذي لشركة إيوان العقارية، إن مصر تضم خبرات عقارية مرموقة قادرة على البناء والتنمية بأي مكان، كما تمتلك الشركات المصرية سابقة أعمال قوية يجب الاستفادة منها وتوفير مزيد من المحفزات للمستثمرين، مدللاً على ذلك بالتجارب الاستثمارية الناجحة في مشروع العاصمة الإدارية الجديدة.

دعا مختار إلى التفريق بين المطور الجاد وغير الجاد داخل المشروع وأن تتجمع الشركات الجادة في رابطة عمل لعرض التحديات التي تواجهها على مسئولي شركة العاصمة الإدارية عبر عرض منضبط للتحديات وطرح حلول قابلة للتطبيق لها، مؤكدًا أن تسعير المشروعات العقارية يجب أن يتحدد وفق آليات منطقية حتى لا تتعرض الشركة المنفذة للخسائر

وليد مختار، العضو المنتدب لشركة إيوان

محمود طاهر: وثيقة ملكية الدولة فرصة لجذب الاستثمار وانطلاق المستثمرين

وشدد محمود طاهر، الرئيس التنفيذي لشركة النيل للتطوير العقاري، على ضرورة جذب صناديق الاستثمار الأجنبية للسوق المحلية في الفترة المقبلة، واستغلال وثيقة ملكية الدولة التي تتضمن لأول مرة خطة واضحة للتخارج من بعض القطاعات الاقتصادية ومنها القطاع العقاري بما يفتح مجال واسع أمام الاستثمار الأجنبي، ويمنح القطاع الخاص فرصة غير مسبوقة للعمل بمفرده أو التشارك مع الدولة.

فيما يخص أسعار الأراضي طالب بإعادة النظر في أسعار الأراضي وحصص الشركات بحيث لا تتجاوز أسعار الأراضي نسبة 20% من التكلفة الاستثمارية للمشروع مع الأخذ في الاعتبار طريقة لتعويض العقود الحالية بإعفاءات ضريبية وامتيازات أخرى مثل نسبة البناء والارتفاعات لتصحيح أوضاع العقود القائمة، كما يمكن دراسة إمكانية منح فترات سماح من أقساط الأراضي لمدة لا تقل عن 3 سنوات بدون فوائد لتحقيق توازن مع ارتفاع أسعار الأراضي.

إيمان صلاح: التوجه لتدشين المدن الذكية لم يعد رفاهية أو خيار

قالت الدكتورة إيمان صلاح، نائب رئيس مجلس إدارة شركة هوم تاون للتطوير العقاري، إن قرار شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية باستعانة الشركات المنفذة لأبراج بارتفاع 60 متًرا بمكاتب استشارية مصنفة بيت خبرة قرار صائب، ويجب تطبيقه على المشروعات السابقة أيضًا، ما يضمن جودة المشروعات المنفذة بالعاصمة الإدارية خاصة الأبراج السكنية التي تعد مشروعات غير منتشرة بالسوق المحلية.

ولفتت إلى أهمية تقديم دعم حكومي قوي لجميع مدن الجيل الرابع وتقديم عناصر جذب للمطورين العقاريين المحليين والأجانب للاستثمار بهذه المدن، ما يجعل التنمية متوازية في كافة المدن الجديدة ويلبي الطلب على العقار في مختلف أنحاء الجمهورية، مؤكدة أن التوجه لتدشين المدن الذكية لم يعد رفاهية أو خيار ولكنه أصبح ضرورة تفرضها متطلبات التطور التكنولوجي العالمي، والعمل المستمر لضمان حياة أفضل للمواطنين، كما أصبحت المدن الجديدة أسلوب حياة يساعد في تنظيم الحياة للمواطن، وتساعد في تقليل تكلفة تقديم الخدمات المقدمة للمواطن.

عبير عصام : إجراءات بيع العقار للأجانب بمصر تحتاج مزيدًا من المرونة

قالت عبير عصام، رئيس شركة عمار العقارية، إن المؤتمر سيضم جلسة بعنوان “المدن الساحلية الجديدة .. انطلاقة سياحية لمستقبل مصر”، وتضم خبراء التنمية السياحية للحديث حول تجربة المستثمرين السياحيين الاستثمارية عقب نقل تبعية الأراضي من هيئة التنمية السياحية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مؤكدة أن اليونان وقبرص، تتيحان للمشتري الخارجي للعقار الحصول على الإقامة، ما يعكس أن إجراءات بيع العقار للأجانب بمصر تحتاج إلى المزيد من المرونة.

وأشارت إلى أن الهدف من المؤتمر هذا العام مناقشة المشكلات التي تواجه صناعة التطوير العقاري وعرض الحلول المقترحة مع هذه المشكلات وذلك بغرض الخروج بتوصيات قابلة للمناقشة والتطبيق لمساعدة السوق العقاري، مشددة على أن الاستثمار العقاري في مصر مستقر بشكل كبير للغاية رغم التحديات التي تواجه العالم أجمع بداية من انتشار فيروس كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية.