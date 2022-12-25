مسئولو «حماة الوطن» بمطروح يعرضون مطالب المواطنين على مديرة التأمين الصحي

طرح عدد من مسئولي حزب “حماة الوطن” على الدكتورة سارة عبد الفتاح مديرة فرع التأمين الصحي بمطروح بعض مطالب واستفسارات المواطنين المتعاملين مع الفرع، لتقديم حلول مناسبة وعاجلة، والدعم لضمان استمرار توفير واستقبال الاستشاريين لفرع التأمين الصحي لخدمة الأهالي بمطروح بدلا من السفر إلى الإسكندرية .

يأتى ذلك في إطار التعاون المثمر بين فرع التأمين الصحي بمطروح وحزب حماة الوطن بالمحافظة بمتابعة شكاوى ومطالب المواطنين بقطاع الصحة وعرضها على المسئولين للرد على الاستفسارات والملاحظات التي تؤرق المترددين على التأمين الصحي .

أكد النائب عيسى أبو تمر عضو مجلس النواب ، أمين حزب حماة الوطن بمطروح ، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان علي دعم قطاع الصحة والتواصل المستمر لتوفير الاحتياجات المطلوبة ، حيث سبق تم دعم بكميات من الايس بوكس للمستشفيات ، وتقديم فرش لمستشفي الاطفال كمساهمة من الحزب .

وأكد أن سياسية الحزب هي التحرك الميداني لمتابعة وعرض شكاوي قطاع الصحة علي المسئولين من خلال جولات مسئولي الحزب.



وأكدت الدكتورة سارة عبد الفتاح مدير فرع التأمين الصحي بمطروح لمسئولي حزب حماة الوطن بأنه يتم استضافة واستقبال الاستشاريين للفرع بشكل منتظم ، وبدعم من معالي الوزير اللواء خالد شعيب محافظ مطروح .

وأعلنت مديرة فرع التأمين الصحي بمطروح أنه يتم الاعلان عن الاستشاري القادم للفرع كل أسبوع علي الصفحة الرسمية للتأمين الصحي “بالفيسبوك”، ورحبت مديرة فرع بالتعاون بين الفرع وحزب حماة الوطن لخدمة المترددين علي التأمين الصحي في إطار المصلحة العامة .

ووجه النائب عيسي أبوتمر عضو مجلس النواب، أمين حزب حماة الوطن بمطروح ، الشكر للواء خالد شعيب محافظ مطروح علي دعمه لفرع التأمين الصحي لتوفير الاستشاريين للمرضي المترددين علي التأمين ، طبقا لتوجيهات القيادات السياسية ، وتعليمات حزب حماة الوطن برئاسة الفريق جلال الهريدى ، واللواء أحمد العوضي النائب الأول لرئيس الحزب ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب ، واللواء طارق نصير أمين عام الحزب ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ وعضو البرلمان العربي ، والدكتور أحمد العطيفي أمين التنظيم المركزي ، واللواء طارق بركات رئيس قطاع شمال وغرب الدلتا بالحزب .



وقدم عضو مجلس النواب ، أمين حزب حماة الوطن بمطروح ، والمستشار محمد رحومة أمين تنظيم الحزب ، كل التحية والتقدير للدكتورة سارة عبد الفتاح مدير فرع التأمين الصحي بمطروح علي تعاونها بالاستماع للشكاوي والرد علي استفسارات مسئولي الحزب بالمحافظة لحرص الحزب علي إيجاد حلول عاجلة وسريعة والتفاعل مع مشاكل المرضي والمترددين علي التأمين الصحي في حدود الإمكانات المتاحة .