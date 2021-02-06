مسئولو جهاز مدينة 6 أكتوبر يتفقدون مشروعات الطرق والمرافق بالمدينة

قام شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، بجولة تفقدية لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة 6 أكتوبر، يرافقه مسئولو الجهاز والمشروعات لمتابعة سير العمل وإزالة أي عقبات.

وتفقد رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، مشروعات الطرق والمحاور الرئيسية والفرعية، ومشروعات المرافق بالمدينة، وشملت الجولة متابعة الموقف التنفيذي لمشروع مآخذ المياه العكرة بالعياط، ومحطة محولات كهرباء بالعياط، والطريق الدائرى الأوسطى، وطريق الواحات .

وأوضح رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، أنه جارٍ تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية لمآخذ المياه العكرة والرافع الأوسط بالمرحلة الثانية لمحطة المياه بطاقة 400 ألف م3 /يوم، بجانب تركيب محابس الخط الناقل الثالث بمدينة ٦ أكتوبر بنسبة إنجاز بلغت نحو 80%.

وأشار إلى أنه تم البدء في أعمال تركيب الطلمبات والمحركات، والانتهاء من تركيب خطوط السحب، وجارٍ تركيب الطلمبات ويليها خطوط الطرد، بجانب الانتهاء من أعمال المطرقة وجار التنسيق لإتمام الربط على الخط القائم.

وشدد رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة والمواعيد المقررة، لإنهاء الأعمال، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والكفاءة في التنفيذ.