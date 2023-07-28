مسئولو جهاز مدينة سوهاج الجديدة يتفقدون أعمال الطرق والمرافق

تفقد المهندس محمد عبد الله، رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، يرافقه مسئولو الجهاز، مشروع تنفيذ ازدواج الطريق المار أمام المدينة بطول 14 كم بتكلفة 60 مليون جنيه، والذي تجاوزت نسبة إنجازه 95%، وذلك في إطار أهمية متابعة المشروعات الجارية بالمدن الجديدة، والعمل على سرعة الانتهاء منها، مع المحافظة على أعلى المواصفات والمعايير.

كما تم المرور على مشروع تنفيذ طبقة أسفلت منطقة الشريط المميز بعرض ٢٠٠ م، والذي يخدم قطع أراضي الإسكان المميز والأكثر تميزا، بطول ١٠ كم بتكلفة 34 مليون جنيه.

كما تابع مسئولو جهاز مدينة سوهاج الجديدة، مشروع مد خط طرد بطول 11 كم لمحطة رفع الصرف الصحي، التي تخدم منطقة 162 فدانا ” اسكان أكثر تميزا ” ومنطقة 127 فدانا ” إسكان متميز ” بتكلفة 43 مليون جنيه والذي تجاوزت نسبة الإنجاز به ٩٠ %.