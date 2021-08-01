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مسئولو جهاز «أكتوبر الجديدة» يتابعون أعمال تنفيذ «سكن لكل المصريين»

يبلغ عددها 10500 وحدة سكنية لمنخفضي الدخل
أحمد صبحي 11:38 ص, الأحد, 1 أغسطس 21 11:38 ص, الأحد, 1 أغسطس 21

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تابع المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، أعمال تخطيط وتنفيذ ١٠٥٠٠ وحدة سكنية لمنخفضي الدخل نموذجي ٩٠م٢ و ٧٥م٢ ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين بمنطقة الـ٨٠٠ فدان بقطاع د ، ومنطقة غرب أرض المطار.

موضحاً، أن مدينة أكتوبر الجديدة من كبرى المدن التي يتم تنفيذ وحدات سكنية بها للمواطنين بعدد يتعدى الـ٨٥ ألف وحدة سكنية.

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من جانبه، تفقد المهندس وليد عبدالرحمن، نائب رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، مواقع العمل الجديدة للعمارات، يرافقه مسئولو الجهاز والجهات المنفذة والجهات المشرفة على المشروع، وذلك في ضوء المتابعة الميدانية للمشروع الجديد.

وأوضح المهندس وليد عبدالرحمن، أنه تم الانتهاء من أعمال الرفع المساحي والجسَّات الاسترشادية لدراسة التربة ببعض المواقع.

كما تقدمت الأعمال ببعض المواقع بصب القواعد المسلحة للعمارات، كما تم صب سقف الدور الأرضي بمواقع أخرى، مؤكداً بذل جميع الجهود للانتهاء من المشروع طبقا للمواصفات والبرامج الزمنية المعتمدة.

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بقلم أحمد صبحي

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