مسئولو جهازى «الفيوم» و«بني سويف» الجديدتين يتفقدون سير العمل بالمشروعات المختلفة

قام المهندس طارق جمال الدين، رئيس جهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة، بمتابعة التشغيل التجريبي لمركز شباب الإسكان الاجتماعي بمدينة الفيوم الجديدة، والذي تم افتتاحه منذ أيام، وذلك لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين بالمركز.

وأوضح رئيس جهاز مدينة الفيوم الجديدة، أن مركز الشباب يضُم: حمام سباحة نصف أوليمبي مجهز – حمام سباحة خاص بالأطفال بمنطقة سباحة منفصلة بها مبنى مجهز وغرف خلع ملابس ومظلات.

كما يضم المركز الملاعب المفتوحة: ملعب خماسي من النجيل الصناعي، ملعب ثلاثي من الترتان لممارسة رياضات السلة والطائرة وكرة اليد، وصالة متعددة الأغراض، والخدمات الترفيهية: كافتيريا ومطاعم وصالات وأماكن جلوس وبرجولات، والمبنى الإداري وبه قاعة للأفراح والمناسبات.

وفي سياق متصل، قام المهندس خالد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة، يرافقه مسئولو الجهاز، بجولة تفقدية لمتابعة أعمال التطوير والانتهاء من الأعمال بالمشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة، والوقوف على آخر المستجدات وتذليل جميع العقبات بهدف رفع نسب الإنجاز.

وتفقد مسئولو الجهاز، أعمال تنسيق ورفع كفاءة أعمال الزراعة بمنطقة الإسكان الاجتماعى وأعمال النظافة والزراعة بمنطقة ابني بيتك 2.

كما تفقد رئيس الجهاز منظومة العمل بمحطة الرفع 1، مشدداً على سرعة الانتهاء من الأعمال الجاري تنفيذها بالجودة المطلوبة للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.