مسئولو جهاز«العاشر من رمضان» تفقدون سير العمل بـ «سكن لكل المصريين»

قام المهندس أحمد عمران أحمد، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، بجولة ميدانية لمتابعة الأعمال الجاري تنفيذها بموقع الـ ٣٧ عمارة، وتضم 740 وحدة سكنية بالمبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” غرب الحى الـ14 بالمدينة ، وذلك في ضوء توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدفع العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة.

وتفقد المهندس أحمد عمران، ومرافقوه، نماذج تشطيبات الوحدات السكنية، موضحاً أنه تم الانتهاء من تنفيذ العمارات بالكامل المشروع، بجانب تنفيذ أعمال المرافق ” مياه – صرف – كهرباء – طرق- غاز طبيعي” .

كما تابع رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، كافة الأعمال الأخرى داخل المشروع، وكذا أعمال تنسيق الموقع حتى يتم تسليم الوحدات لمستحقيها كاملة المرافق

كما حرص على الاطمئنان على تواجد كافة العاملين في المواقع المختلفة، مشدداً على الشركات المنفذة للأعمال بسرعة الانتهاء في التوقيتات المحددة وطبقا للجدول الزمني المتفق عليه وبالجودة المطلوبة