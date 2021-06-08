مسئولو« بورسعيد الجديدة» يتفقدون مشروعات الإسكان والمرافق بالمدينة

قام المهندس مجدى على حسين، رئيس جهاز تنمية مدينة شرق بورسعيد “سلام” بجولة تفقدية بعدد من المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة ، رافقه في الجولة، مسئولو الجهاز والمشروعات، وذلك في إطار متابعة سير العمل وإزالة أي عقبات.

كما تفقدوا أعمال رصف الطرق وتنسيق الموقع الخاصة بـ٤٣٤٠ وحدة سكنية (٢١٧عمارة) بمشروع “سكن لكل المصريين – محور منخفضي الدخل” ،بالإضافة إلى أعمال رصف الطريق الرئيسى بالحد الشرقى والجنوبى للمدينة بطول ٥ كم، وتفقدوا العمل فى الخط الناقل للمياه من محطة التحلية إلى المنطقة الصناعية.

وطالب رئيس الجهاز، الشركات المنفذة بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمنى ومراعاة الجودة في التنفيذ، مع اتباع الإجراءات الاحترازية لحماية العاملين بالمواقع، تنفيذاً لتكليفات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.