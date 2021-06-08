عقـــارات

مسئولو« بورسعيد الجديدة» يتفقدون مشروعات الإسكان والمرافق بالمدينة

رصف الطرق المحيطة بـ٢١٧ عمارة والتي تضم 4340 وحدة سكنية بمشروع "سكن لكل المصريين"
أحمد صبحي 12:21 م, الثلاثاء, 8 يونيو 21 12:21 م, الثلاثاء, 8 يونيو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

قام المهندس مجدى على حسين، رئيس جهاز تنمية مدينة شرق بورسعيد “سلام” بجولة تفقدية بعدد من المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة ، رافقه في الجولة، مسئولو الجهاز والمشروعات، وذلك في إطار متابعة سير العمل وإزالة أي عقبات.

كما تفقدوا أعمال رصف الطرق وتنسيق الموقع الخاصة بـ٤٣٤٠ وحدة سكنية (٢١٧عمارة) بمشروع “سكن لكل المصريين – محور منخفضي الدخل” ،بالإضافة إلى أعمال رصف الطريق الرئيسى بالحد الشرقى والجنوبى للمدينة بطول ٥ كم، وتفقدوا العمل فى الخط الناقل للمياه من محطة التحلية إلى المنطقة الصناعية.

اقرأ أيضا  وزير الإسكان: استعراض مشروع المنظومة الذكية لإدارة العمران بالمدن الجديدة

وطالب رئيس الجهاز، الشركات المنفذة بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمنى ومراعاة الجودة في التنفيذ، مع اتباع الإجراءات الاحترازية لحماية العاملين بالمواقع، تنفيذاً لتكليفات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أحمد صبحي

ملف الكاتب أحمد صبحي

اقرأ أيضاً

مسئولو «الإسكان» يتفقدون سير العمل بمحطة مياه جديدة في مدينة بدر

أحمد صبحي 12:18 م, الثلاثاء, 8 يونيو 21

الجزار يستعرض إنجازات وزارة الإسكان خلال 7 أعوام فى عهد الرئيس السيسى

أحمد صبحي 11:47 ص, الثلاثاء, 8 يونيو 21

«القاهرة للاستثمار» تقترب من اقتناص 20 ألف متر لإنشاء مدرسة برشيد الجديدة

شريف عمر 9:35 ص, الثلاثاء, 8 يونيو 21

«ريبورتاج الإماراتية» تقتحم السوق المصرية بمشروع «مونتى نابوليوني» شرق القاهرة

أحمد صبحي 7:16 ص, الثلاثاء, 8 يونيو 21

«مافين العقارية» تطلق مشروع كالي كوست رأس الحكمة باستثمارات 15 مليار جنيه

شريف عمر 12:06 ص, الثلاثاء, 8 يونيو 21

الإسكان: مستهدف تنفيذ 22 مدينة جديدة من الجيل الرابع (فيديو)

محمد مجدي 10:09 م, الأثنين, 7 يونيو 21