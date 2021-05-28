عقـــارات

مسئولو المرافق بالإسكان والجهات المختصة يتابعون إجراءات إعادة الاستخدام الآمن للمياه

إعداد دراسة فنية تتضمن الأعمال المطلوبة والقيمة المالية لمحطات المعالجة التي تحتاج لتوسعات
أحمد صبحي 1:26 م, الجمعة, 28 مايو 21 1:26 م, الجمعة, 28 مايو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

عقد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، اجتماعا مع مسئولى قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى بالوزارة، وممثلى وزارة الموارد المائية والري، وممثلى إدارة المياه بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة لمتابعة إجراءات إعادة الاستخدام الآمن للمياه المُعالجة طبقاً لأعلي المعايير العالمية المُطبقة في هذا المجال، وفى الأغراض المُخصصة لذلك.

وأوضح الدكتور سيد إسماعيل، أن هذا الاجتماع الذي تم عقده أمس ، يأتى تنفيذاً لتكليفات الدكتور عاصم الجزار، فى اجتماعه أمس الأول، والمتمثلة فى حصر محطات معالجة الصرف الصحى التى تحتاج إلى توسعة طاقاتها، أو تحتاج إلى رفع كفاءة، وتحديد نوعية المعالجة المطلوبة لكل محطة، سواءً المعالجة الثنائية أو الثلاثية.

اقرأ أيضا  مسئولوالإسكان يتفقدون المشروعات السكنية بمدينة 15 مايو (صور)

بما يتناسب مع متطلبات إعادة استخدام المياه المُعالجة، وذلك من أجل الحفاظ على هذا المورد المهم، واستغلال كل قطرة ماء بالشكل الأمثل لتحقيق أعظم فائدة منها.

ووجه نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، بإعداد دراسة فنية تتضمن الأعمال المطلوبة والقيمة المالية لمحطات المعالجة التي تحتاج لتوسعات، والمحطات المطلوب رفع كفاءتها، وتحديد نوعية المعالجة المطلوبة، وذلك طبقاً للمعايير والقوانين المُنظمة في هذا الخصوص.

اقرأ أيضا  «ماريوت هيلز» تعتزم إنشاء محطة لاستخراج المياه من الهواء فى العلمين الجديدة

وأشار الدكتور محمد حسن مصطفى، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، إلى أن الجهاز قام بجمع البيانات الخاصة بمحطات معالجة الصرف الصحي على مستوى الجمهورية، والتي تقوم بالصرف على الغابات الشجرية والأخوار الجبلية، والطاقات التصميمية والفعلية للمحطات.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أحمد صبحي

ملف الكاتب أحمد صبحي

اقرأ أيضاً

«الإسكان» : تنفيذ المرحلة الثانية من محطة تنقية مياه الشرب في القاهرة الجديدة

أحمد صبحي 1:27 م, الجمعة, 28 مايو 21

إقبال ضعيف في اليوم الأول لمعرض «نيكست موف» بأرض المعارض (صور)

أحمد صبحي 10:24 م, الخميس, 27 مايو 21

رئيس الوزراء يتابع أعمال تطوير وسط البلد وجراج الأوبرا وحديقة الأزبكية

صفية حمدي 6:58 م, الخميس, 27 مايو 21

رئيس المقاولون العرب يتفقد أعمال تصنيع مظلة محطة عدلي منصور التبادلية

أحمد صبحي 4:29 م, الخميس, 27 مايو 21

«مياه الجيزة»:قطع المياه عن بعض المناطق لأعمال الصيانة .. غدا

شريف عمر 12:54 م, الخميس, 27 مايو 21

مبيعات طلعت مصطفى تنمو بنسبة 65% لتبلغ 3.5 مليار جنيه بالربع الأول

شريف عمر 12:37 م, الخميس, 27 مايو 21