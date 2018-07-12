مسئولو الزراعة يتفقدون حالة المحاصيل بالقليوبية والمنوفية

الصاوي أحمدتواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حملاتها المكثفة للمرور على حقول الزراعات المختلفة بالمحافظات، للتواصل مع المزارعين والتعرف على المشاكل التي تواجههم وحلها على الفور، تنفيذًا لتكليفات وتوجيهات الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.وقام الدكتور عباس الشناوي، رئيس

الصاوي أحمد

تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حملاتها المكثفة للمرور على حقول الزراعات المختلفة بالمحافظات، للتواصل مع المزارعين والتعرف على المشاكل التي تواجههم وحلها على الفور، تنفيذًا لتكليفات وتوجيهات الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وقام الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، والدكتور ممدوح السباعي، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، بجولة تفقدية لزيارة حقول الزراعات المختلفة في محافظتي القليوبية والمنوفية، يرافقهما مديري مديريتي الزراعة ومديري عموم المكافحة بالمحافظتين.

ومن جهته، قال الدكتور ممدوح السباعي، رئيس الإدارة المركزية للمكافحة، إن ذلك يأتي في إطار السياسة التي تنتهجها الإدارة المركزية لمكافحة الآفات لحماية المحاصيل الزراعية من فتك الآفات الزراعية التي قد ينتج عنها خسائر فادحة إذا لم يتم متابعتها أولاً بأول واستمرارًا للجهود التي تقوم بها الإدارة المركزية للمكافحة.

وأوضح السباعي، أنه تم خلال الجولة المرور على زراعات القطن، وتجمعيات محصول الذرة الشامية وبعض المحاصيل الأخرى، وتم المرور على تجميعه ذرة شامية لمساحة 75 فدانا بمركز بنها، فضلًا عن تجميعه أخرى بناحية دملو، حيث كانت الزراعات في حالة جيدة.

وأشار إلى أنه تم أيضًا المرور على الوحدة الزراعية بناحية كفر الجزار ببنها، للتعرف على سير العمل بها والاطمئنان على توافر مستلزمات الإنتاج الزراعي بها، خاصة الأسمدة والاطمئنان على وصولها للمزارعين، وعدم وجود أي شكاوي في هذا الشأن.

وقال رئيس الإدارة المركزية للمكافحة، إن جولتهم بمحافظة المنوفية شملت زيارة محطة غربلة التقاوي، وتفقد الأعمال بها والاطمئنان على حالة التقاوي الموجودة بها وثلاجات الحفظ، كذلك تم المرور على زراعات القطن الموجودة بناحية شنداويل حوض العمدة وعلى محصول الذرة الشامية بناحية إبنهس، فضلًا عن المرور على أحد الحقول الإرشادية المزروعة بالذرة شامية والمحمل عليها فول صويا، حيث كانت المحاصيل في حالة جيدة.

وأوضح، أنه تم أيضًا المرور على زراعات الموالح بمركز شبين الكوم، فضلًا عن زيارة جمعية الكوم الأخضر لمتابعة أعمالها والتعرف على حركة الأسمدة بها، وتوافر مستلزمات الإنتاج الزراعي.

ومن جهته، أكد الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، أن مساحة الزمام الزراعي بمحافظة المنوفية يبلغ حوالي 329 ألفا و686 فدانا، من بينها 237 ألفا و869 فدان ذرة شامية، و2416 فدان قطن، و70 ألفا و518 فدان فاكهة، فضلًا عن 18 ألفا و883 فدانا مزروعة بالمحاصيل المتنوعة مثل الفول السودانى، الفول الصويا، والبطاطا، والأعلاف الخضراء.

وعقد رئيس قطاع الخدمات، ورئيس الإدارة المركزية للمكافحة، لقاءً مفتوحًا بمديرية الزراعة بالمنوفية، حضره مسئولو الجمعيات الزراعية بالمحافظة، للتعرف على المشاكل التي تواجه المزارعين بالمحافظة، والعمل على حلها على الفور.