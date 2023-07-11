مسئولو التطوير: الاحتفاظ بجميع العاملين في حديقتي الحيوان والأورمان مع تأمين صحي جديد

تحت عنوان «لمة الأهل» أقام التحالف المصري لتطوير حديقتي الحيوان والأورمان حفل إفطار صباح اليوم لجميع العاملين بالحديقتين بحضور فريق التطوير والتشغيل الأجنبي ومشاركة المهندس ماجد السرتي رئيس شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والدكتور محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان .



أكد محمد كامل أحد مسؤولي ملف تطوير حديقتي الحيوان والأورمان، أنه سوف يتم تنفيذ قرارات جديدة بشأن جميع العاملين والموظفين بحديقتي الحيوان والأورمان،منها نظام تأمين صحي جديد،وتغيير مواعيد العمل لتكون من 10 صباحًا وحتى الساعة الرابعة عصرًا.



وأكد أنه سوف يتم الاحتفاظ بجميع فريق عمل حديقتي الحيوان والأورمان، من عمال وموظفين وهيكل إداري،وطمأن الموظفين، مؤكدا أن هناك توجيهات من الدولة بعدم التفريط في العاملين وأوضح أنه لن يكون هناك عمال حديقتين، بل جميع العمال سيكونون لحديقة واحدة، لأنه سيتم ضم الحديقتين معًا،مشيرا إلى أن الحديقتين في حاجة لمضاعفة أعداد العاملين والموظفين .



ومن ناحيته أكد دكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، استمرار كافة العاملين بحديقتي الحيوان والأورمان بعملهم دون التفريط في أي منهم لأنهم خبرات نادرة يصعب تعويضها .



وأوضح أن عمال الحديقة سوف يقومون بتقديم الرعاية البيطرية والتغذية للحيوانات خلال فترة التطوير،

وكانت وزارة الزراعة قد قامت بتسليم الحديقتين إلى التحالف المصري الذي تقوده شركة الإنتاج الحربي للمشروعات وذلك للبدء في تطوير حديقتي الحيوان والأورمان بنظام حق الانتفاع تحت إشراف الاتحادين الإفريقي والعالمي لحدائق الحيوان .



ومن جانبهم أعرب العاملون بالحديقتين عن سعادتهم بالاحتفالية اليوم وأيضا فرحتهم بتصريحات مسئول تطوير الحديقة، مؤكدين على دعمهم للجهود المبذولة في هذا الشأن حتى تعود حديقة الحيوان إلى التصنيف الدولى لحدائق الحيوان وإلى المكانة التى تليق بها كأقدم حديقة حيوان في إفريقيا.