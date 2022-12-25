مسئولو الإسكندرية يتابعون تصريف مياه الأمطار من الشوارع (صور)

في ظل ما تشهده محافظة الإسكندرية اليوم من هطول غزير ومستمر لمياه الأمطار قبيل نوة عيد الميلاد، شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية المعنية بالمتابعة الميدانية والتواجد على مدار الساعة بالشوارع، لرصد أي حالات طارئة والتعامل الفوري مع أي آثار ناجمة عن تجمعات لمياه الأمطار أولا بأول، والتأكد من سيولة الحركة المرورية تيسيراً على المواطنين وحفاظا على سلامتهم.

وتابعت الدكتورة رباب مدنى رئيس حى شرق أعمال شفط مياه الأمطار بجميع المناطق الساخنة بنطاق الحى مع التأكد من عدم وجود أي تراكمات لمياه الأمطار وتصريفها في الحال بكافة مناطق الحي ورصد أي أماكن متضررة من تجمعات المياه وتوجيه سيارات شفط في الحال لتصريفها.

وتابعت عزة سعد رئيس حى وسط أعمال كسح مياه الأمطار والمرور على جميع المناطق بنطاق الحى شملت طريق الجيش، زين العابدين حتي ميدان الرصافة وشوارع: محرم بك ، كوبري منشا ، محمد الفحام ، الحجاز ، عمر زعفان، هليوبوليس، أحمد المحروقي ، عمر لطفي ، ابن الباريزي بجوار نادي سبورتنج ، والرمد ، محور المحمودية ، طيبة، بورسعيد، الزهور، الشهيد طيار صبري، التوحيد ، عبد العليم بالحضرة الجديدة ، والإبراهيمية بالإضافة إلى مدخل الإسكندرية الصحراوي طريق كارفور، محطة مصر، شركة الزيوت المستخلصة.

كما تفقد اللواء محمد سحلول رئيس حى المنتزة أول أعمال كسح تجمعات مياه الأمطار والتأكد من سيولة الحركة المرورية وتمركزات سيارات الصرف الصحى بنطاق الحى.

وواصل حى العجمى برئاسة السيد موسى متابعة أعمال كسح مياه الأمطار بنطاق الحى شملت شارع المهدي المتفرع من شارع الاصدقاء بالهانوفيل ، نهاية شارع الأربعين بيانكي قبل مدخل شارع ١١ ، دوران اللوجستى ، الشارع الجديد البيطاش ، أمام شارع التأمين.

بينما قام حى العامرية أول برئاسة اللواء أشرف بدران بأعمال كسح تجمعات مياه الأمطار شملت عزبة العراوة ومزلقان مرغم والطريق الصحراوي وشارع البنك ،شارع مخزن الزيت وشوارع عبد القادر.

وتابع اللواء وليد البيلى رئيس حى الجمرك أعمال كسح تجمعات مياه الأمطار بنطاق الحى شملت ش إسحاق النديم ، ش أبي الدرداء ، ش القائد جوهر ، ميدان محمد علي ، باب 10 .

وقام حى المنتزة ثان برئاسة هدى ابو كليلة متابعة كسح تجمعات مياه الامطار شملت أمام سنترال المعمورة شارع بورسعيد، مزلقان الأكاديمية، كلية تربية رياضيه طوسون ، شارع ٢٥ مستشارين.

وتفقدت المهندسة سحر شعبان رئيس حى غرب أعمال كسح تجمعات مياه الأمطار والتأكد من سيولة الحركة المرورية وتمركزات سيارات الصرف الصحى بنطاق الحى.

وأكد المحافظ استمرار التنسيق الكامل والتعاون بين جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة وعلى رأسها شركة الصرف الصحي ومياه الشرب وإدارة المرور والحماية المدنية.

كما أوضح أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أي أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال كافة شكاوي المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.