مسئولو الإسكندرية يتابعون الأعمال الخدمية لمواجهة سوء حالة الطقس

تشهد محافظة الإسكندرية حراكا كبيرا من جانب كافة الجهات المسئولة لمواجهة أزمة موجة الطقس السيئ.

واستهلت تلك الموجة بالثغر بحلول السادسة من صباح اليوم الخميس، ولكنها لم تصل لشدتها مقارنة بباقي محافظات مصر، حيث نسق كل من التنفيذيين ورؤساء الأحياء مع شركة الصرف الصحي للتواجد الميداني بمختلف الشوراع على مدار الساعة.

كما تفقدوا أعمال رفع تجمعات وكسح مياه الأمطار، والاطمئنان على سيولة الحركة المرورية. كسح مياه الأمطار بشوارع الثغر



وأجرى محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، اليوم جولات مستمرة بكافة أنحاء المحافظة، لمتابعة قيام كافة الجهات المختلفة بأعمالها، لحين الانتهاء من أزمة عدم الاستقرار في الحالة الجوية التي تتعرض لها المحافظة.

تعامل حي وسط مع أزمة الأمطار

وتابع العميد فادي وديع رئيس حي وسط أعمال تصريف مياه الأمطار بنطاق الحي ، حيث تم المرور على طريق الحرية، وطريق الكورنيش بطول حدود الحي ، وأنفاق المشاه (الإبراهيمية ، كامب شيزار، الشاطبي والسلسلة).

وشارع قناة السويس، وطريق كارفور، وطريق الموقف الجديد، ومحطة مصر، ومحطة الرمل، وأسفل الكباري والأنفاق ( الإبراهيمية، منشا، ميدان حساب، وأنفاق عبد المنعم رياض ٢،١بشارع قناة السويس).

تمركز سيارات الصرف الصحي بحي شرق

كما تابعت المهندسة سحر شعبان رئيس حي شرق، أعمال تصريف مياه الأمطار بالشوارع نطاق الحي وكسحها منذ صباح اليوم .

ووجهت كافة الإدارات المعنية والتنفيذية بالحي بمتابعة كافة تداعيات النوة الحالية والتواصل مع شركة الصرف الصحي أولا بأول منعا لتجمع مياه الأمطار بالشوارع، والتأكد من وجود سيارات الصرف الصحي متمركزة بأماكن تجمعات المياه.

سيولة مرورية بحي المنتزة أول

وتابع حمدي عبد العليم شامه، رئيس حى المنتزة أول عمليات شفط مياه الأمطار بالتعاون مع شركة الصرف الصحى وذلك بشارع بن عقبل بدربالة وشارع مصطفى كامل ، وبالنطاق القبلي البحري بنطاق الحي ، للتأكد من سيولة الحركة المرورية والحفاظ على سلامة المواطنين .