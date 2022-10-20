مسئولو الإسكان يستقبلون وفدا من الشئون البلدية والقروية السعودية

استقبل محمد عصام الدين رمضان، مساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد الوزير للشئون الفنية، الوفد الثاني من مسئولى وزارة الشئون البلدية والقروية والإسكان بالمملكة العربية السعودية، لاستكمال عرض التجربة العمرانية المصرية، بمختلف مجالاتها.

وأوضح عصام الدين، أن اللقاء يأتى فى إطار سلسلة من الاجتماعات مع أشقائنا مسئولى وكوادر وقيادات وزارة الشئون البلدية والقروية والإسكان بالمملكة العربية السعودية، لاستكمال عرض تفاصيل التجربة العمرانية المصرية، بتفاصيلها الغنية فى مختلف مجالات العمران ، سواء في إنشاء المدن الجديدة، أو تطوير العمران القائم، أو توصيل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، وغيرها، كما تم تنظيم جولات ميدانية للوفد السعودي بالمشروعات القومية، التى تم ويجرى تنفيذها.

وأكد الدكتور عبدالخالق إبراهيم، أن وزارة الإسكان ترحب بأشقائنا من وزارة الإسكان السعودية، وتمدهم بكل الخبرات والتجارب الناجحة، التى حققتها الوزارة وما زالت، فى تقديم عمران عصرى وحديث، يحقق جودة الحياة للمواطن المصرى.

كما تقدم أعضاء الوفد الثانى من وزارة الشئون البلدية والقروية والإسكان السعودية، بالشكر لوزارة الإسكان المصرية، لإتاحة الفرصة لهم للاطلاع على التجربة العمرانية المصرية، وهى تجربة غنية بتفاصيلها، مبهرة فى نجاحها وتحديها للصعاب.

وأشاد الوفد بتحقيقها لكم ضخم من المشروعات المتنوعة فى زمن قياسي، مثمنين الاستفادة من تلك التجربة في تنفيذ خططهم العمرانية بالمملكة العربية السعودية، ومؤكدين أن تلك الجولة، لن تكون آخر جولاتهم، ومن المقرر قدوم وفود أخرى للاطلاع على التجربة المصرية.