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مسئولو «الإسكان» يتفقدون وحدات «سكن لكل المصريين» ومحطة صرف في السادات

التأكيد على سرعة الانتهاء من مباني الخدمات والبدء فى إنشاء محطة المياه الجديدة لمواكبة التوسعات المستقبلية للمدينة
أحمد صبحي 11:59 ص, السبت, 31 يوليو 21 11:59 ص, السبت, 31 يوليو 21

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أجرى المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لقطاع التنمية وتطوير المدن، جولة تفقدية، لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة السادات، يرافقه المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، ومسئولو الهيئة وجهاز المدينة والمشروعات.

واستهل مسئولو الإسكان جولتهم، بتفقد محطة المعالجة الميكانيكية وخطوط شبكة الرى، كما تفقدوا مناطق أراضى الإسكان الاجتماعي بأحياء الزيتون والنخيل والفردوس والنرجس.

وشملت جولة مسئولى الإسكان، المرور على مشروع عمارات “سكن لكل المصريين – لمحدودي الدخل”، بحى الفردوس، وأثنوا على جودة الأعمال المنفذة بالمشروع.

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كما أكد مسئولو الوزارة، على سرعة البدء فى إنشاء محطة المياه الجديدة لمواكبة التوسعات المستقبلية بالمدينة وتلبية احتياجاتها من المياه.

من جانبه، أوضح المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، أن محطة المعالجة الميكانيكية التى تعمل بنظام التهوية المطولة تبلغ طاقتها الإنتاجية 40 ألف م3/يوم ” معالجة ثنائية وثلاثية” بتكلفة استثمارية 223 مليون جنيه.

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وأضاف أنه يتم استخدام المياه المعالجة ثنائيا لرى الغابات الشجرية بمساحة 3 آلاف فدان، بالإضافة إلى استخدام المياه المعالجة ثلاثياً لرى 310 أفدنة من المسطحات الخضراء لعدد 36 منطقة سكنية.

وأشار، إلى أن الجولة شملت أعمال تنفيذ  1740 وحدة سكنية بمبادرة الرئيس “سكن لكل المصريين – لمحدودي الدخل” بحى الفردوس.

وأوضح أنه تم التأكيد على الانتهاء من تنفيذ مباني الخدمات بالحي “المول التجارى والمدرسة وغيرهما”.

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وكذلك الانتهاء من أعمال اللاند سكيب  لـ 16 عمارة تضم 576 وحدة سكنية، نموذج غرفتين وصالة، فى أسرع وقت ممكن.

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بقلم أحمد صبحي

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