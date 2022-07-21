مسئولو الإسكان يتفقدون مشروع «نورث سكوير مول» في العلمين الجديدة

تفقد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية ورئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة “نورث سكوير مول” بالعلمين الجديدة الذي تقوم بإدارته وتشغيله وتسويقه شركة “كاونسل ماسترز” للاستشارات.

تم افتتاح نورث سكوير مول – وهو أول مول إقليمي مواجه للبحر مباشرة – بمساحة إجمالية قدرها 164000 متر مربع، بعد أقل من شهر واحد من تكليف شركة كاونسل ماسترز بإدارته، وتمكنت الشركة من تأجير أكثر من 50 وحدة تجارية في المول ما بين مطاعم وكافيهات ومحلات ملابس وإكسسوارات وبازار يحتوي على 40 نشاطا تجاريا مختلف وعيادة طبية لخدمة الزوار .

ويضم المشروع منطقة ملاهي مصغرة للأطفال، وشاطئ عام على مساحة تقرب من 6000 متر مربع.

وأعلنت شركة كاونسل ماسترز عن تجهيز فندق “كاونسل بيتش اوتيل” التابع للمول وتشغيله بشكل مبدئي هذا العام بطاقة استيعابية تبلغ 22 غرفة.

والجدير بالذكر، ان الشركة أعلنت عن عدد من الفعاليات الترفيهية والرياضية الخاصة بصيف 2022، والتي ستناسب جميع الأعمار والفئات.