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مسئولو «الإسكان» يتفقدون مشروعات الوزارة بمدينة المنيا الجديدة

تنفيذ 10848 وحدة سكنية بالمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" لمنخفضي الدخل..و816 وحدة بمشروع سكن مصر..و528 وحدة سكنية بـJANNA
أحمد صبحي 12:20 م, السبت, 2 أكتوبر 21 12:20 م, السبت, 2 أكتوبر 21

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قام المهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، بجولة تفقدية بمشروعات مدينة المنيا الجديدة، يرافقه المهندس خالد نايف عبدالعزيز، رئيس جهاز المدينة، ولفيف من مسئولي الجهاز والمشروعات، وذلك في ضوء توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة دفع العمل للانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة المنيا الجديدة.

واستهل مسئولو الإسكان، الجولة بتفقد المشروعات التنموية بمدينة المنيا الجديدة، والتي تشمل محطة تنقية مياه الشرب بطاقة إجمالية 95 ألف م3/ يوم، حيث يجري تنفيذ المرحلة الثانية منها بطاقة 50 ألف م3/ يوم، كما تفقدوا محطة معالجة الصرف الصحى بطاقة إجمالية 140 ألف م3/يوم، حيث تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى منها بطاقة 20ألف م3 / يوم.

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كما تفقد مسئولو الوزارة، وحدات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين لمنخفضي الدخل، بإجمالى ١٠٨٤٨ وحدة سكنية، منها نموذج 90 متراً ، وكذا نموذج 75 متراً.

كما تفقد مسئولو  الإسكان، مشروع سكن مصر بعدد 816 وحدة، ومشروع JANNA ،  والذي يضم ٥٢٨ وحدة سكنية، بجانب تفقد عددٍ من مشروعات الطرق والمرافق والزراعة الجاري تنفيذها بالمدينة.

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وأشار المهندس جمال طلعت، إلى أن مدينة المنيا الجديدة هي إحدى مدن الجيل الثاني وتبلغ مساحتها 31106 أفدنة، وتقع بأكملها على هضبة مستوية ترتفع فوق سطح البحر بنحو ۱۳۷ متراً، مما يجعل مناخها معتدلا، وتعد متنفساً للمواطنين بالمحافظة.

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بقلم أحمد صبحي

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