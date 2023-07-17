مسئولو «الإسكان» يتفقدون محطة رفع مياه بتكلفة 530 مليون جنيه في مدينة بدر

تفقد المهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، مشروع محطة رفع المياه رقم (4) وخط المياه الناقل قطر 1600مم، بمدينة بدر،بتكلفة استثمارية 530مليون جنيه.

ويرافقهما في الجولة المهندس عمار مندور، رئيس جهاز المدينة، وذلك لإمداد المدينة بما تحتاجه من المياه نظراً لزيادة معدلات التنمية وأعداد المقيمين بالمدينة وتغذية المناطق الجديدة.

وتابع مسئولو « الإسكان » في جولتهم أعمال الإنشاءات التى يتم تنفيذها بالمحطة بتكلفة استثمارية 530 مليون جنيه، حيث وصلت نسبة تنفيذ المشروع إلى 70%.

وأوضح المهندس عمار مندور، أن المحطة تتكون من 6 طلمبات قدرة الطلمبة الواحدة 520 لتر/ثانية لانتظام ضغوط المياه بالمناطق الجديدة، وتحتوي أيضا على 2 خزان سعة تخزين 10 آلاف متر مكعب، وخط طرد بطول 6.5 كم بقطر 1600مم، وبها مبنى إداري ومسجد ومبنى كلور ومبنى محولات وورشة ومخزن.

كما تفقد مسئولو الإسكان أعمال تطوير وتوسعة طريق سعد زعلول من ميدان الحرية حتى طريق الروبيكى مروراً بموقف مدينة بدر النموذجى، والذى بلغ عرض كل حارة بعد التوسعة 11 مترا بعد أن كانت 7 أمتار ونصف علاوة على عمل حارة خدمة بكل اتجاه بعرض 6 أمتار، وكذلك مشروع تطوير وتوسعة ورفع كفاءة طريق دائري الصناعية والذى يبدأ من الخزان حتى طريق الروبيكى مروراً بالإسكان الاجتماعي بحي الأندلس ( الحى السابع سابقا )، حيث كان عرض الحارة الواحدة 7 أمتار وأصبحت بعد التوسعة 11 مترا ونصف المتر، حيث تم توسعة الطريق ليستوعب الكثافات المرورية الحالية والمستقبلية ولتحقيق السيولة المرورية المطلوبة.