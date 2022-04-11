مسئولو «الإسكان» يتفقدون عددا من المشروعات بمدينتي «العاشر من رمضان» و«العبور الجديدة»

تفقد المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، عدد من المشروعات السكنية وأعمال المرافق بمدينتى العاشر من رمضان والعبور الجديدة لمتابعة سير العمل، ويرافقه المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، والمهندس أحمد علي، رئـيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، ومسئولو الهيئة والمشروعات.

واستهل مسئولو الإسكان جولتهم بمدينة العاشر من رمضان بتفقد مشروع محطة رفع الصرف الصحى الصناعى رقم 4، وذلك لخدمة المناطق الصناعية جنوب المدينة ومنطقة المطورين الجنوبية، وكذا تقوم بمعالجة الصرف الصناعى بمدينة بدر والعاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار المهندس أحمد عمران، إلى أن المحطة بطاقة 150000 م3/يوم، وتعمل على المعالجة للصرف الصناعى.

وفي مدينة العبور الجديدة، تفقد مسئولو الوزارة عدداً من المشروعات التي تم وجارٍ تنفيذها ومنها مشروع الإسكان الإجتماعى بالحى 14، كما تم المرور على مشروع تنفيذ البنية التحتية لأعمال ربط خزان التكديس سعة 10000م3 المغذى لمنطقة الـ 2600 فدان حتى الحى 14 وخط المياه الناقل قطر 1000مم المغذى لمدينة بدر ومدينة الشروق.

وشدد المهندس عبد المطلب ممدوح، على الشركات المنفذة ضرورة سرعة ودفع معدلات التنفيذ مع مراعاة جودة الأداء والصحة والسلامة المهنية بالمشروعات.