مسئولو الإسكان يتفقدون عددا من المشروعات بمدينة 15 مايو

تفقد المهندس عبد المطلب ممدوح نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، يرافقه مساعده المهندس كمال بهجات؛ المشروعات الجارية بمدينة 15 مايو وذلك بحضور المهندس محمد خلف الله رئيس الجهاز ونوابه ومساعديه ومديري الإدارات المختصة بجهاز المدينة.

وتأتى الزيارة فى إطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالمتابعة الدورية لكافة المشروعات التنموية بالمدن الجديدة لتذليل العقبات ودفع معدلات العمل ورصد مراحل خطة النهضة الحضارية التي تشهدها مدينة 15مايو فى الآونة الأخيرة.

وتفقد نائب رئيس الهيئة ومرافقوه المحاور الرئيسية بالمدينة التي شهدت رفع كفاءة ومنها قطاع الطريق الدائري لدعم الخطة التنموية وفرص الاستثمار بالمدينة وكذلك مشروع زهور 15 مايو ( سكن بديل للعشوائيات ) لمتضرري أحداث السيول ضمن خطة الدولة لتوفير حياة كريمة تليق بالمواطنين وفرص عمل مناسبة.

ويتضمن المشروع عدد( 42 عمارة سكنية ) بإجمالى ( 1008 وحدات سكنية ) وعدد ( 834 حظيرة ) وتم ربطه بعدة محاور رئيسية وفرعية، كما تفقد الأعمال الصناعية والتى تنفذ بأعلى المواصفات الفنية لأمان الطرق بتكلفة تقدر بـ (550 ) مليون جنيه ومشروعات رفع الكفاءة بالمناطق الصناعية لدعم المستثمرين، وأشاد بقرب انتهاء المرحلة الأولى الصناعية المركزية وسرعة البدء في رفع كفاءة المنطقة الجنوبية.

شملت جولة نائب رئيس الهيئة زيارة منطقتى النرجس والزهراء والتى تشهد إنشاء عدد 18500 وحدة سكنية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية (سكن لكل المصريين ) وتفقد بعض الوحدات داخل المشروع للاطمئنان على مستوى جودة الأعمال والتشطيب.

ووجه بتدارك بعض الملاحظات فى أسرع وقت والوصول للأفضل اتساقا مع ما يقوم بها جهاز المدينة على مستوى جميع المشروعات التنموية لعودة المدينة لسابق عهدها وخاصة مع تطور المحاور والطرق والميادين وبرامج رفع الكفاءة في واقع يعكس تطور حقيقى على أرض مدينة 15 مايو أقدم مدن الهيئة .

من جانبه صرح المهندس محمد خلف الله رئيس الجهاز بأن الدعم من قبل أجهزة الدولة لمدينة 15 مايو وخاصة مع انطلاق منظومة النقل الجماعي التي كانت حلم لأبناء المدينة وتلاها انطلاق البدء فى توصيل شبكات الغاز لكافة المناطق والأحياء بالمدينة وخاصة مشروعات الإسكان الاجتماعي (سكن كل المصريين ) يبرز الدور الكبير الذي تشهده الدولة من أجل توفير حياة كريمة لكافة المواطنين ووضع المدينة في مكانه حضارية مناسبة.

وفى نهاية جولته الميدانية أشاد نائب رئيس الهيئة بالجهد المبذول من كافة الإدارات المعنية بجهاز المدينة وأكد على سرعة الانتهاء من المشروعات التنموية وخاصة (سكن لكل المصريين) بالتزامن مع أعمال التطوير والزراعة والرصف لكافة المحاور والطرق الرئيسية بالمدينة مع سرعة إنجاز الأعمال لتسليم جميع المشروعات في مواعيدها المحددة طبقا للبرامج الزمنية والتأكيد على إتاحة الفرص الاستثمارية للراغبين فى كافة المجالات .