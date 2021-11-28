عقـــارات

مسئولو الإسكان يتفقدون طريق بلبيس ومحطة محولات S13 بالعاشر من رمضان

تخدم منطقة المطورين الجنوبية بالمنطقة الصناعية
أحمد صبحي 2:32 م, الأحد, 28 نوفمبر 21 2:32 م, الأحد, 28 نوفمبر 21

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تفقد المهندس كمال بهجات مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن يرافقه المهندس أحمد عمران أحمد رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان ومسئولو الجهاز سير أعمال طريق بلبيس ومحطة محولات” S13 ” بمدينة العاشر من رمضان.

وجاءت الجولة فى ضوء توجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمتابعة معدلات المشروعات الجارية بالمدن الجديدة وتذليل أي عقبات أمام المشروعات القومية لنهوها فى التوقيتات المحددة.

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وشملت الجولة تفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة وتوسعة وإنارة “طريق بلبيس – العاشر من رمضان” بطول ٢٢ كيلو متر من طريق مصر إسماعيلية حتى ميدان الطيارة بلبيس ليصبح بعرض عدد ٤ حارات بكل إتجاه بتكلفة تقديرية ١٤٨ مليون جنيه .

وصرح المهندس أحمد عمران رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان بأنه نظرا لأعمال توسعة الطريق تم تجهيز حواجز تأمين الطريق “نيو جرسي” ووضع العلامات الإرشادية والتحذيرية بطول الطريق ونطاق الأعمال بالكامل وتوفير كافة وسائل الأمن الصناعي.

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وأضاف، كما تم تركيب اللافتات على الطريق لتحويل مسار سيارات النقل الثقيل وذلك تيسيرا على المواطنين وحفاظاً على أمنهم وسلامتهم .

وتضمنت الجولة تفقد المراحل النهائية لأعمال “محطة محولات S13 ” بعد إجراء الإختبارات اللازمة طبقا للخطة الزمنية وذلك لخدمة منطقة المطورين الجنوبية بالمنطقة الصناعية، فى إطار حرص جهاز المدينة على دعم الاستثمار والمستثمرين لدفع عجلة الإنتاج والتنمية.

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بقلم أحمد صبحي

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