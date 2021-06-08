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مسئولو «الإسكان» يتفقدون سير العمل بمحطة مياه جديدة في مدينة بدر

بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 530 مليون جنيه
أحمد صبحي 12:18 م, الثلاثاء, 8 يونيو 21 12:18 م, الثلاثاء, 8 يونيو 21

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تفقد المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، مشروع محطة مياه جديدة بمدينة بدر.

رافقه خلال الجولة، المهندس عمار مندور، رئيس جهاز المدينة، لمتابعة سير أعمال تنفيذ المحطة، لتلبية احتياجات المدينة من المياه نظراً لزيادة معدلات التنمية، وأعداد المقيمين، وتغذية المناطق الجديدة بالمدينة.

وتابع مسئولو الإسكان، خلال جولتهم بالموقع، أعمال صب حوائط الخزان الأرضى للمحطة، وأعمال التجهيز للمراحل المقبلة للمشروع، والموقف التنفيذي طبقاً للبرنامج الزمني.

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وأوضح المهندس عمار مندور، أن المحطة يتم تنفيذها بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 530 مليون جنيه، وتتكون من 6 طلمبات قدرة الطلمبة الواحدة 520 لتر/ثانية لانتظام ضغوط المياه بالمناطق الجديدة.

بالإضافة لخزانين بسعة تخزين 10 آلاف متر مكعب، وخط طرد بطول 6.5 كم بقطر 1600مم، وبها مبنى إداري ومسجد ومبنى كلور ومبنى محولات وورشة ومخزن.

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ووجه مسئولو الإسكان، خلال جولتهم، بدفع الأعمال بالمشروع لتحقيق أسرع استفادة لقاطني المناطق الحديثة بالمدينة.

مؤكدين أن الجولة تأتى في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور عاصم الجزار، بضرورة المتابعة الدورية لسير العمل بمشروعات المدن الجديدة، واستمرارا لتكثيف الجهود المبذولة لدفع عجلة التنمية واظهار المدن الجديدة بالشكل اللائق.

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بقلم أحمد صبحي

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